Президент України Володимир Зеленський прийняв фатальні рішення, які призвели до повного провалу в оборонному секторі нашої країни

Учасник АТО, офіцер запасу Arty Green підбив перші підсумки реформ Зеленського в оборонному секторі для видання Хвиля.

Він зазначив, що одна з найбільш важливих реформ в Україні - це реформа Сил Оборони. Адже без неї Україна залишається дуже уразливою перед бойовиками з РФ. Якщо Росія побачить хоч малий пролом в обороні нашої країни, то вона ні перед чим не зупиниться, піде на будь-які кроки. Адже шлях України на Захід вкрай небезпечний для режиму Путіна.

Учасник АТО зауважив, що після призначення Зеленським нового Міністра оборони Андрія Загороднюка мало, що змінилося в Україні. Він продовжив лише косметичні реорганізації у своєму міністерстві:

сумнівні кадрові призначення в Укроборонпромі;

намагаються зменшити корупційну складову у військовому бюджеті, але нічого не виходить;

у ключових осіб немає і найменшого розуміння які Сили Оборони потрібні Україні;

ГШ переходить на J-структуру;

ВСУ зробили кадрові перестановки, які не внушають оптимізму.

У той же час, команда президента робить лише гучні заяви популістського характеру, які нічим не підкріплюються. Крім того, ключових кадрових перестановок і змін взагалі не було, хоча по логіці вони повинні бути зроблені ще в перший день призначення нового Міністра оборони.

Воєначальники, замішані в очевидних і резонансних злочинах періоду Порошенко-Муженко, не тільки не усунені, але деякі і підвищено у посадах.

До всього іншого, учасник АТО помітив, що також практично нічого не змінилося на фронті, швидше стало лише гірше. Втрати на Донбасі серед бійців ЗСУ зовсім не зменшуються, а реальні втрати просто не озвучують Зеленському та приховують їх в "тумані війни".

"Один з найактивніших організаторів замовних "війн" 2016-19 років, обласканий/власник/підвищений Муженко-Порошенко – Олексій Оцерклевич, указом Зеленського був звеличений з підполковників відразу на генерал-полковницьку посаду (Начальника УДО). Щоправда, зважаючи на повну профнепридатність, незабаром був повернений в Міністерство оборони, але вже генерал-майором", - зауважив Arty Green.

Учасник АТО констатував, що все перераховане говорить про те, що за 8 місяців перебування на посаді Верховного Головнокомандувача Зеленський не зміг взяти під контроль свої війська.

А у команди Зеленського взагалі стався справжній провал, який буде не так легко виправити.

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