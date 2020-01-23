Президент України Володимир Зеленський прийняв фатальні рішення, які призвели до повного провалу в оборонному секторі нашої країни

Учасник АТО, офіцер запасу Arty Green підбив перші підсумки реформ Зеленського в оборонному секторі для видання Хвиля

Він зазначив, що одна з найбільш важливих реформ в Україні - це реформа Сил Оборони. Адже без неї Україна залишається дуже уразливою перед бойовиками з РФ. Якщо Росія побачить хоч малий пролом в обороні нашої країни, то вона ні перед чим не зупиниться, піде на будь-які кроки. Адже шлях України на Захід вкрай небезпечний для режиму Путіна.

владимир зеленский на донбассе

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Учасник АТО зауважив, що після призначення Зеленським нового Міністра оборони Андрія Загороднюка мало, що змінилося в Україні. Він продовжив лише косметичні реорганізації у своєму міністерстві:

  • сумнівні кадрові призначення в Укроборонпромі;
  • намагаються зменшити корупційну складову у військовому бюджеті, але нічого не виходить;
  • у ключових осіб немає і найменшого розуміння які Сили Оборони потрібні Україні;
  • ГШ переходить на J-структуру;
  • ВСУ зробили кадрові перестановки, які не внушають оптимізму.

міністр оборони України Андрій Загороднюк

У той же час, команда президента робить лише гучні заяви популістського характеру, які нічим не підкріплюються. Крім того, ключових кадрових перестановок і змін взагалі не було, хоча по логіці вони повинні бути зроблені ще в перший день призначення нового Міністра оборони.

Воєначальники, замішані в очевидних і резонансних злочинах періоду Порошенко-Муженко, не тільки не усунені, але деякі і підвищено у посадах.

владимир зеленский на донбассе

До всього іншого, учасник АТО помітив, що також практично нічого не змінилося на фронті, швидше стало лише гірше. Втрати на Донбасі серед бійців ЗСУ зовсім не зменшуються, а реальні втрати просто не озвучують Зеленському та приховують їх в "тумані війни".

"Один з найактивніших організаторів замовних "війн" 2016-19 років, обласканий/власник/підвищений Муженко-Порошенко – Олексій Оцерклевич, указом Зеленського був звеличений з підполковників відразу на генерал-полковницьку посаду (Начальника УДО). Щоправда, зважаючи на повну профнепридатність, незабаром був повернений в Міністерство оборони, але вже генерал-майором", - зауважив Arty Green.

слуги народу, верховна рада, кабмін

Учасник АТО констатував, що все перераховане говорить про те, що за 8 місяців перебування на посаді Верховного Головнокомандувача Зеленський не зміг взяти під контроль свої війська. 

А у команди Зеленського взагалі стався справжній провал, який буде не так легко виправити.

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