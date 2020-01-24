Під час зустрічі з головою МВФ Кристалиной Георгієвої Володимир Зеленський представив главу Мінфіну Оксану Маркарову як нового прем'єр-міністра

Про це повідомляє UAportal.

Видання посилається на джерела в телеграм, які знайомі з ходом зустрічі.

За наявною інформацією, уряд Олексія Гончарука буде відправлено у відставку з-за провальної економічної і соціальної політики. Нібито в Офісі Зленеского вважають, що тема конфлікту з Росією в 2020 році буде втрачати актуальність, в той час як основну увагу українців буде приділено економіці.

У зв'язку з цим Зеленський і Богдан розділили думку МВФ про те, що оптимальним кандидатом на посаду прем'єр-міністра є глава Мінфіну Оксана Маркарова.

Позиції Маркарової були додатково посилені після того, як в день зустрічі з главою МВФ вдалося залучити 1,2 млрд кредиту за низькою ставкою 4,2%.

"Кожна зі сторін вважає, що Маркарова – їх агент впливу користується довірою у інший. Як результат, у МВФ вже почали попередню лобістську кампанію по підтримці Маркарової на посаду наступного прем'єр-міністра", - підкреслюється в повідомленні

Нагадаємо, деякі ексерти вже пророкують відставку уряду. Уряд Олексія Гончарука, так само як і самого прем'єра, обов'язково відправлять у відставку. Такий прогноз зробив український політолог Кирило Молчанов.

На думку Молчанова, відставка відбудеться не зараз, а ближче до осені, швидше за все - безпосередньо перед місцевими виборами. Політолог пояснив, що спершу цей Кабмін повинен протягнути на собі всі непопулярні речі.

Нагадаємо, Гончарук після образ перейшов до шантажу Зеленського.

Як повідомляла Politeka, Зеленський шукає нового прем'єра: названі два претенденти на місце Гончарука.

Також Politeka писала, що Гончарук обвів українців навколо пальця, відставки не буде.