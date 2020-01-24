"У нас є свої інтереси"

Олександр Лукашенко жорстко висловився про причини конфлікту з Росією щодо поставок нафти і газу

Як повідомляє Politeka, під час свого візиту на завод 24 січня президент Білорусі прокоментував ситуацію з поставками нафти і газу, в якій опинилася його країна через Росію. Відео з його емоційною заявою опублікував у своєму Твіттер кремлівський пропагандист Дмитро Смирнов (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).

«Вибачте, нас раком поставили по вуглеводням, і ніхто на це не подивився – плювати на всі союзи та інше. А ми тремтимо, боїмося захистити свою країну. Ви повинні займатися конкретною справою, у вас є сфера, ви їй і займайтеся. А якщо вам треба якась віддушина, ви до мене прийдете і скажете. Досить дивитися по сторонах і бути пухнастими і білими», - обурився Лукашенко.

Президент згадав про те, що у Білорусі є свої інтереси, а також можливість заробляти на власному експорті.

«У нас є свої інтереси, своя держава і свій народ, і ми повинні їх захистити, чого б нам це не коштувало… У нас якісь Кроношпани політику здійснюють і диктують. Забудьте! Ми їх не пресуємо, не принижуємо. Треба працювати на країну, а потім на інші країни. Це я публічно попереджаю, це всіх стосується. Занадто «порядні» стали», - заявив Лукашенко.

В мережі почали активно обговорювати його слова.

«Останній союзник Росії пливе на захід. Це, безсумнівно, геоперемога!», «Почали готувати громадську думку до відходу Батьки? Не здивуюся, що на РБ чекає майдан незабаром», «Батька злий, як так Росія не йде на поступки. Шо таке», «От жеж його понесло!», «ну нарешті зрозумів», «Пора змусити Росію платити за рахунками», - пишуть люди.

Зазначимо, що з 1 січня 2020 року Білорусь перестала отримувати російську нафту «зі знижкою» і тепер активно шукає їй заміну.

Лукашенко: Нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел. Плевать на все союзы! А мы дрожим, боимся свою страну защитить! pic.twitter.com/dH4m6ahYKM — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 24, 2020

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