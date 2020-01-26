Зеленський зробив фатальну заяву по Донбасу, все в руках Путіна: "Тільки Росія може..."

Президент України Володимир Зеленський зробив жорстку заяву про Російську Федерацію.

Так, під час свого візиту в Ізраїль, Володимир Зеленський дав інтерв'ю журналістам ізраїльському "9-му каналу", в якому заявив, що тільки Росія може вивести війська з окупованої Донбасу.

Він підкреслив, що у нього поки немає іншого рішення з цього питання, але війська повинні бути виведені з української території.

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В борт з українцями, які виконували гуманітарну місію, врізалася ракета.

«Вертоліт належав молдавській авіакомпанії й виконував гуманітарну місію. Керована ракета влучила в нього тоді, коли вертоліт вже приземлився і стояв на землі», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що інцидент стався в Афганістані. За попередньою інформацією, двоє постраждалих українців були пілотами. Крім них, поранення отримали четверо пасажирів. Всіх їх вже доправили до лікарні. Медики оцінюють їх стан як задовільний.

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Природна стихія накрила популярний серед туристів курорт, в результаті чого загинули десятки людей, ще майже півтори тисячі були травмовані

Там, землетрус на сході Туреччини стався в п'ятницю ввечері, близько 20:55 за київським часом. Магнітуда поштовхів становила 6,8 балів. Повторних – від 5,4 до 3,3.

Вдалося з'ясувати, що епіцентр землетрусу знаходився в місті Сивридже, провінція Елязиг, на глибині 6,7 км Користувачі мережі діляться фотографіями наслідків стихії, на яких видно зруйновані будинки, а також рятувальників, які шукають вижили.

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