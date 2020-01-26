Зеленский сделал фатальное заявление по Донбассу, все в руках Путина: "Только Россия может..."

Президент Украины Владимир Зеленский сделал жесткое заявление о Российской Федерации.

Так, во время своего визита в Израиле, Владимир Зеленский дал интервью журналистам израильскому "9-му каналу" в котором заявил, что только Россия может вывести войска с оккупированного Донбасса.

Он подчеркнул, что у него пока нет другого решения по этому вопросу, но войска должны быть выведены с украинской территории.

Украинцы попали под ракетный удар, детали просочились в сеть: кадры атаки

В борт с украинцами, которые выполняли гуманитарную миссию, врезалась ракета.

«Вертолет принадлежал молдавской авиакомпании и выполнял гуманитарную миссию. Управляемая ракета попала в него тогда, когда вертолет уже приземлился и стоял на земле», - говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел в Афганистане. По предварительной информации, двое пострадавших украинцев были пилотами. Кроме них, ранения получили четверо пассажиров. Всех их уже доставили в больницу. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

Землетрясение в Турции: города разрушены, количество жертв резко возросло, новые кадры ада

Природная стихия сотрясла популярный среди туристов курорт, в результате чего погибли десятки людей, еще почти полторы тысячи были травмированы

Там, землетрясение на востоке Турции произошло в пятницу вечером, около 20:55 по киевскому времени. Магнитуда толчков достигала 6,8 баллов. Повторных – от 5,4 до 3,3.

Удалось выяснить, что очаг землетрясения находился в городе Сивридже, провинция Элязыг, на глубине 6,7 км. Пользователи сети делятся фотографиями последствий стихии, на которых видно разрушенные дома, а также спасателей, которые ищут выживших.

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