Музикант, народний депутат і лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук може несподівано піти з політики, як це він вже робив у 2008 році

Про це повідомляє Telegram-канал Легітимний, передає Politeka.net

За даними джерела, Вакарчук все може вирішитися вже після місцевих виборів, що відбудуться восени 2020 року. Вакарчук може піти вже в кінці цього року, або на початку наступного, якщо "Голос" провалить вибори.

Також джерело повідомило, що можливим новим лідером "Голосу" стане колишній в'язень Кремля, український кінорежисер Олег Сенцов.

"…розглядався варіант заміни Вакарчука на Сенцова. Олег на той момент, коли цей варіант обговорювався, відмовився входити в проект Голос", - поділилося джерело.

Відзначимо, що в листопаді 2007 року музикант вже ставав народним депутатом. У парламент країни він пройшов за списком партії «Наша Україна». Однак буквально через рік він відмовився від мандата і повернувся до активної концертної діяльності.

В 2019-му Святослав Вакарчук повідомив про повернення в політику і створення партії Голос, яка в підсумку потрапила Верховну Раду. Вакарчук став нардепом вдруге.

Нагадаємо, що Вакарчук нещодавно оскандалився зі своєю поїздкою на шикарний курорт в Таїланді.

За словами нардепа, його вибір припав на Таїланд, оскільки цю країну відвідує більшість українців, чомусь вважає музикант.

"Так, я їздив в Таїланд. Я там був кілька днів (десь в районі тижня). Чому ця країна? Ми хотіли поїхати в теплі краї. Ми вибрали таке місце, куди їздить більшість українців. Ми прилетіли і туди, і назад рейсовим літаком", - виправдовувався народний депутат.

Раніше Вакарчук був помічений в Мінську на корпоративі.

Скандал спалахнув після того, як з'ясувалося, що Вакарчук виступив на корпоративі компанії Wargaming, відомої своєю розробкою - грою World of Tanks. Згідно райдеру, під час виступу "Океану Ельзи" було заборонено знімати відео і фотографувати. Українські виконавці начебто отримали за виступ 100 тисяч євро.

Пізніше з'ясувалося, що нардеп не задекларував гонорар за цей виступ.

Також Politeka писала, що у Вакарчука дивно виправдалися через траур на пляжі, українці не зрозуміють: "Святослав в будиночку"

Нагадаємо, Вакарчук поплатився за пародію на новорічне звернення Зеленського: "Слава, ми всі знаємо, що ти..."

Як повідомляла Politeka, Вакарчук Порошенко і Яценюк у військових формах підірвали мережа, фото вражають: "Батальйон Конча-Заспа"