Херсон повністю знеструмлений у понеділок, 14 вересня. Причину аварійної ситуації фахівці ще з'ясовують.

Херсон повністю залишився без світла у понеділок, 14 вересня. Місто знеструмлене через аварійну ситуацію, причину якої наразі з'ясовують фахівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанька.

«Через аварійну ситуацію Херсон знеструмлений. Наразі фахівці з'ясовують причину відключення подачі електроенергії. Прошу поставитися до ситуації з розумінням», — зазначив очільник МВА.

Де мешканцям зарядити гаджети

Поки енергетики працюють над відновленням живлення, у місті продовжують роботу «Пункти незламності». Там місцеві жителі можуть зарядити телефони та інші гаджети, зігрітися та отримати необхідну допомогу.

Точні терміни відновлення електропостачання наразі не називають — все залежить від того, наскільки швидко вдасться усунути аварію, яку поки що діагностують.

Місто знеструмлюється не вперше

Нагадаємо, увечері 8 вересня Миколаєв, Херсон та низка населених пунктів у двох областях одночасно залишилися без електропостачання. Тоді начальник Херсонської МВА заявляв, що без світла лишилися вся територія громади.

Водноразу у період з 31 серпня до 6 вересня енергетики ДТЕК повернули електропостачання майже 1 млн родин у Донецькій, Одеській, Дніпропетровській та Київській областях.