Херсон повністю залишився без світла у понеділок, 14 вересня. Місто знеструмлене через аварійну ситуацію, причину якої наразі з'ясовують фахівці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанька.
«Через аварійну ситуацію Херсон знеструмлений. Наразі фахівці з'ясовують причину відключення подачі електроенергії. Прошу поставитися до ситуації з розумінням», — зазначив очільник МВА.
Де мешканцям зарядити гаджети
Поки енергетики працюють над відновленням живлення, у місті продовжують роботу «Пункти незламності». Там місцеві жителі можуть зарядити телефони та інші гаджети, зігрітися та отримати необхідну допомогу.
Точні терміни відновлення електропостачання наразі не називають — все залежить від того, наскільки швидко вдасться усунути аварію, яку поки що діагностують.
Місто знеструмлюється не вперше
Нагадаємо, увечері 8 вересня Миколаєв, Херсон та низка населених пунктів у двох областях одночасно залишилися без електропостачання. Тоді начальник Херсонської МВА заявляв, що без світла лишилися вся територія громади.
Водноразу у період з 31 серпня до 6 вересня енергетики ДТЕК повернули електропостачання майже 1 млн родин у Донецькій, Одеській, Дніпропетровській та Київській областях.