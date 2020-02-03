Андрій Холодов розповів про проблеми української тютюнової галузі

Народний депутат від «Слуги народу» на своїй сторінці в Фейсбук звернув увагу на те, що меморандум тютюнників з Кабміном не може вирішити всі проблеми цієї галузі в Україні. Він пояснив, що боротися з контрафактними сигаретами потрібно не тільки за допомогою законодавства.

«Минулого тижня був на тій самій робочій групі з меморандумом, обговорили ситуацію. Вийшов, дивлюся, а на вулицях всієї країни ці проблеми так би мовити «на лице», - розповів Холодов.

Нардеп підкреслив, що в Україні 20 тисяч точок торгівлі сигаретами працюють без відповідних ліцензій. За його словами, особливо актуальна ця проблеми для маленьких міст.

«Такими зустрічами ми можемо розробити закони і програми, при яких основні проблеми галузі зможуть вирішуватися. Але як би ми не боролися з нелегалами законодавчо – нам необхідна допомога поліції та правоохоронних органів», - упевнений депутат.

Холодов закликав українців повідомляти про подібні випадки в поліцію, а також самим відмовитися від покупки контрафакту. Він також поділився фотографією, на якій можна побачити, як «нелегали» торгують контрафактними сигаретами у всіх на виду в Києві.

«Кілька гривень, які ви не платите в бюджет від такої покупки – це ваші школи, дороги, лікарні і місцеві бюджети. Ми ж всі хочемо жити в країні, де закони працюють?», - підсумував нардеп.

До цього Холодів звертав увагу на те, що невиконання плану надходжень від митниці набуло масштабний характер, що вимагає реакції влади.

"Фактичний недобір по митниці за січень – 9 мільярдів. Це 300 мільйонів гривень в день. Ситуація навіть гірша, ніж я прогнозував", - заявив нардеп, коментуючи новину про чергове невиконання плану надходжень до держбюджету.

Ситуацію погіршує той факт, що за даними Держказначейства, в лютому недобір на митниці буде збільшуватися.

"Саме час відреагувати Комітету з питань фінансів, митної і податкової політики, так, р-н Danil Getmantsev? Або будемо робити вигляд, що нічого не відбувається?", - заявив Холодів.

Нагадаємо, нардеп Холодов розкрив колосальні втрати через схеми митників.

Як повідомляла Politeka, нардеп Холодов викрив українських митників, важлива заява.

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