Таке можуть дозволити собі далеко не всі

Один з народних парламентарів, який раніше скаржився на ціни у Верховній Раді, засвітився з дорогим гаманцем

Про це повідомляє «Країна».

Так, 29-річний Жан Беленюк засвітився «під куполом» з гаманцем за 31 тисячу гривень (1250 доларів) від відомого французького дизайнера Луї Віттона.

На офіційному сайті бренду вказується, що у великий гаманець розміру XL легко помістяться смартфон (в спеціальну кишеню), ключі та паспорт, а також кредитні картки та готівку. Це незамінний аксесуар для мандрівників, які воліють мати при собі все найнеобхідніше.

Як відомо, гаманець зроблений з унікальної тканини, яку фактично неможливо підробити.

Раніше ми писали, що нардеп від "Слуги народу" Жан Беленюк провів екскурсію по депутатської їдальні і познайомив з меню.

"Часи, коли можна було дешево поїсти в їдальні Верховної Ради, давно пройшли, на жаль:)", - підписав свій сюжет Беленюк.

"Зараз у мене на один обід іде приблизно 300 гривень. От сьогодні взяв собі тарілку борщу, картопляне пюре з відбивною, салат з червоною рибою, перепелиним яйцем і ікрою. Заплатив за це 280 гривень. Судіть самі", - сказав нардеп.

Справді, на деякі продукти харчування в їдальні Ради ціни можна порівняти зі звичайними кафе. Втім, є в меню і досить прості і дешеві страви.

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