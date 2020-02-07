Нардеп від «Слуги народу» Олена Криворучкіна засвітила у Верховній Раді розкішні годинник за сотні тисяч гривень

Народні обранці продовжують «радувати» українців стильними луками і дорогими аксесуарами у Верховній Раді. На цей раз відзначилась представник фракції «Слуга народу». Фотографії з залу Верховної Ради представив кореспондент «Апострофа» Олександр Гончаров.

На знімках на зап'ясті Криворучкіної можна розглянути годинник, який дуже схожий на аксесуар від елітного бренду BVLGARI diva's DREAM WATCH. Такий годинник можуть дозволити собі тільки справжні любителі розкоші, адже обійдеться він у 24 900 доларів або 671 553 гривні. Це 410 мінімальних пенсій простого українця.

Нагадаємо, Олена Криворучкіна пройшла у Верховну Раду по 32 мажоритарному округу в Кривому Розі. Вона економіст, доцент Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана і активний учасник передвиборчої кампанії президента Зеленського.

Раніше Криворучкіна опинилася в центрі уваги через скандал зі своєю інтимною перепискою в Раді. Так, журналісти зняли, як нардеп вела переписку інтимного характеру прямо в стінах Верховної Ради.

Все відбулося 3 вересня, після того, як Верховна Рада ухвалила рішення про скасування недоторканності для народних депутатів. Олена Криворучкіна, яка пройшла в парламент по мажоритарному округу в Кривому Розі, під час засідання листувалася в месенджері Telegram з ким-то, ніжно підписаним «Коханий».

Нардеп розповіла своєму коханому про те, що Рада зняла недоторканність з депутатів і написала, що «хоче займатися любов'ю з ним вдень і вночі».

«Я не тільки депутат, я в першу чергу людина, — відреагувала Криворучкіна на публікацію свого листування у себе на сторінці в Facebook. – Я люблю, подорожую і дихаю. Що ж тепер вся Україна знає, що у мене є відносини».



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