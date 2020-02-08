Росія під контролем групи силовиків, але остаточні рішення приймає Володимир Путін

Про це в інтерв'ю журналістам розповів російський політтехнолог і професор Валерій Соловей, передає Обозреватель.

Він зазначив, що головними бенефіціарами влади є секретар Радбезу РФ Микола Патрушев, директор ФСБ Олександр Бортніков і глава "Роснафти" Ігор Сєчін, з якими Владімір Путін давно знайомий.

"У влади виключно силовики, що дуже погано для Росії, України і для світу. Крім Путіна Росією керує невелике угруповання до двох десятків людей. Це Патрушев, Бортніков і Сєчін. Ті, хто приймає зовнішньополітичні рішення – їх ще менше. Але ключові рішення за Путіним", – не сумнівається Соловей.

Російський політтехнолог також додав, що Володимир Путін дозволяє деяким людям виступати від свого імені і займатися вирішенням тих чи інших питань.

"Путіна часто постачають фальсифікованою інформацією. Внутрішньоросійську ситуацію він не вважає особливо важливою. Для нього набагато важливіше зовнішня політика і міжнародні відносини. Україна у нього віднімає фактично стільки ж уваги, що і Росія. Цього погано, краще б Путін займався російськими справами", – резюмував Соловей у спілкуванні з журналістами.

Раніше ми розповідали про те, що Володимир Путін віддасть окупований Донбас, але з цинічною умовою. За словами політолога Кирила Сазонова, Донбас повернеться під український суверенітет виключно формально.

Експерт пояснив, що ці слова означають лише те, що Києву можуть дозволити називати Донбас Україною, можуть подарувати можливість розвісити державні прапори, але по факту це все не буде нашою країною, а перетвориться в російський анклав, який буде повністю антиукраїнським і кримінальним.

Сазонов заявив, що це реальність, яку ми зараз маємо, кого-то такий стан справ влаштовує, кого-то немає, але зараз українці перебувають в якомусь стані хвороби, а від правильного діагнозу, сподобається нам він чи ні, залежить вибір методу лікування".

Нагадаємо, Ердоган помстився Путіну за ліквідацію турецьких військових.

Як Politeka писала, Путін загнав Росію у глухий кут і отримав потужну ляпаса.

Також Politeka повідомляла, що у Зеленського з'явилося рішення поставити Путіна на місце, перемога не за горами.