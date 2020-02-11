Остаточно все вирішиться на доленосній зустрічі у нормандському форматі

Президент України Володимир Зеленський розкрив плани з приводу проведення виборів на Донбасі

Гарант зазначив, що можливість провести місцеві вибори в ОРДЛО з'явиться, швидше за все, восени цього року. Одночасно з цим президент не виключає замороження конфлікту.

Про це Зеленський повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Вибори на Донбасі можливі тільки після завершення там військових дій і виведення іноземних збройних формувань", - підкреслив голова держави.

Президент підрахував, що "якщо ми домовимося, все одно треба буде десь місяці три, як мінімум, для того щоб там на місці забезпечити безпеку для всіх – і для журналістів, і для ЦВК, для всіх спостерігачів".

Більш конкретно ситуація стане зрозумілою після проведення у квітні 2020 чергової "нормандської зустрічі".

Зеленський висловив стурбованість, що "якщо там буде знову топтання на місці, шанси на місцеві вибори зменшаться в рази".

Також президент прокоментував питання з обміном полонених. За його словами, на території, зайнятій окупантами, залишаються близько 200 українських полонених проти їх 175-180 на нашій стороні. Через велику кількість людей і колосальну працю з підготовки документів, на думку гаранта, процес буде розбиватися на кілька обмінів.

Зеленський підсумував, що "на окупованій території багато людей, які не хочуть, щоб їх кидали".

Нагадаємо, подібну думку - виведення російських військ зі сходу України, а потім вже повернення територій - висловив і представник Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривоніс.

Останній стурбований постійними провокаціями з боку окупантів і тим, чи вистачить терпіння українським солдатам.

"Ми чітко розуміємо, що можемо сподіватися в першу чергу тільки на себе, але без міжнародної підтримки з таким ворогом, як Росія, нам буде складно. І тут наші державні інтереси повинні бути на першому місці", - заявив Кривоніс.