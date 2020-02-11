"У довоєнні роки така ситуація була завжди"

Після звільнення Андрія Богдана вплив Росії на українську владу посилюється

Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента. На його місце призначений Андрій Єрмак. Цю новину прокоментував український журналіст Роман Цимбалюк.

Як повідомляє Politeka.net, український журналіст Роман Цимбалюк пише на своїй сторінці в Facebook, що тепер Росія і Україна, як ніколи стали близькі.

Так, за його словами, після того, як Андрія Єрмака, раніше тісно контактувавшого з російськими властями, призначили головою Офісу президента, президенти України Володимир Зеленський і Росії Володимир Путін стали ближче один одному.

«Питання «відносин» України і РФ, як у старі часи, займаються виключно адміністрації президентів. У Києві - Єрмак, в Москві - Козак. У довоєнні роки так було завжди. Відповідальність за всі домовленості з питань війни і миру тепер буде лежати виключно і особисто на Зеленском», - зазначив Цимбалюк.



А в своєму Телеграм-каналі Роман Цимбалюк написав, що прес-секретар Путіна Дмитра Пєскова підтвердив інформацію про те, що заступник голови адміністрації Путіна Дмитро Козак, часто контактував з новим головою Офісу Президента України Андрієм Єрмаком, який курирує «український напрямок».

Також раніше повідомлялося, що Андрій Богдан може змінити Олексія Гончарука на посаді прем'єр-міністра України.

Таку думку висловив політичний аналітик Андрій Вігірінський.

За його словами, Андрій Богдан не пішов з команди Володимира Зеленського.

"Це людина, якій президент довіряє і він має всі підстави розраховувати на те, що займе ключову посаду в країні. Такими кадрами не розмінюються", - вважає експерт.

Нагадаємо, стало відомо про драму в особистому житті Андрія Богдана.

А ще Politeka писала, відставка Андрія Богдана, у Зеленського розставили всі крапки.

Також Politeka повідомляла, Богдан все, Зеленський підписав указ