Після звільнення Андрія Богдана вплив Росії на українську владу посилюється
Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента. На його місце призначений Андрій Єрмак. Цю новину прокоментував український журналіст Роман Цимбалюк.
Як повідомляє Politeka.net, український журналіст Роман Цимбалюк пише на своїй сторінці в Facebook, що тепер Росія і Україна, як ніколи стали близькі.
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Так, за його словами, після того, як Андрія Єрмака, раніше тісно контактувавшого з російськими властями, призначили головою Офісу президента, президенти України Володимир Зеленський і Росії Володимир Путін стали ближче один одному.
«Питання «відносин» України і РФ, як у старі часи, займаються виключно адміністрації президентів. У Києві - Єрмак, в Москві - Козак. У довоєнні роки так було завжди. Відповідальність за всі домовленості з питань війни і миру тепер буде лежати виключно і особисто на Зеленском», - зазначив Цимбалюк.
А в своєму Телеграм-каналі Роман Цимбалюк написав, що прес-секретар Путіна Дмитра Пєскова підтвердив інформацію про те, що заступник голови адміністрації Путіна Дмитро Козак, часто контактував з новим головою Офісу Президента України Андрієм Єрмаком, який курирує «український напрямок».
Також раніше повідомлялося, що Андрій Богдан може змінити Олексія Гончарука на посаді прем'єр-міністра України.
Таку думку висловив політичний аналітик Андрій Вігірінський.
За його словами, Андрій Богдан не пішов з команди Володимира Зеленського.
"Це людина, якій президент довіряє і він має всі підстави розраховувати на те, що займе ключову посаду в країні. Такими кадрами не розмінюються", - вважає експерт.
Нагадаємо, стало відомо про драму в особистому житті Андрія Богдана.
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