Це станеться лише за однієї умови

Розмови про можливе поновлення подачі води в окупований Крим не вщухають в українському медіапросторі вже не першу добу

Заява глави фракції «Слуги народу» у парламенті Давида Арахамії про те, що Україна могла б припинити водну блокаду Криму в обмін на виведення російських військ з Донбасу, справила ефект вибуху бомби. І хоча через деякий час нардеп виправдався за свої слова, пересуди не вщухають.

Висловила з цього приводу свою думку і депутат патрії «Слуга народу» Ліза Богуцька, передає Politeka.

За її словами, розмови і навіть жарти про подачу води в Крим рівносильні для неї жартам про маму, яка помирає.

«Ти хочеш їй всіма силами допомогти, а хтось поруч каже: "Та годі тобі журитися, пожила старенька - пора і честь знати"...», – пише вона у Фейсбуці.

І тут же парламентарій відповіла на питання, коли ж на півострові з'явиться вода.

«Викиньте дурні думки з голови. Вода в Крим зайде після деокупації», – наголосила депутат.

Раніше ми писали про те, що експерт Ігор Тишкевич буквально на пальцях пояснив, чому небезпечне відновлення подачі води на півострів, вкрадений Росією.

«Вода в Північно-Кримському каналі ніякого відношення до українців у Криму не має. Населення використовувало максимум 10% води з нього. Вона стане ресурсом для підприємств, відібраних Росією в України, а значить, буде служити економічною підтримкою окупантів, оскільки піде на заводи, де випускають військову техніку і матеріали для військового виробництва», – розповів він.

Нагадаємо, Чаплига розповів, що буде з Україною через п'ять років.

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