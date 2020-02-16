В українському парламенті розповіли про те, коли вирішать ситуацію з «євробляхами», адже люди чекають відповіді на питання щодо рзмитнення



Як повідомляє Politeka, про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

«Є внутрішньо парламентська позиція з питання доступного розмитнення. Питання є, неможливо закривати на це очі, відкладати, продовжувати відстрочки – теж не варіант. Я думаю, тут повинна бути консолідована позиція як парламенту, так і уряду для того, щоб врахувати позицію всіх учасників цього процесу», - зазначив він.

За його словами, станом на сьогодні в залах парламенту немає відповідного законопроекту. Більш того, його ще навіть не включили у порядок. Причина цього – розгляд проекту закону про ринок землі.

Як повідомлялося раніше, в Україні за розмитнення автомобілів можна буде не платити. Про це йдеться в законопроекті №2277.

Але таке нововведення торкнеться лише ліквідаторів Чорнобильської катастрофи, які мають I і II категорії інвалідності.

Як зазначено в законопроекті, вони отримають право на безплатний ввезення на митну територію України машин, з моменту випуску яких пройшло не більше 7 років.

варто відзначити, що "чорнобильці" автоматично позбавляються на безплатне користування всіма видами міського та приміського транспорту після цього.

Нагадаємо, у Зеленського вирішили долю «евроблях», життя українців сильно зміниться: «Візьмемо по повній».

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