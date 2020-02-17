Заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів оскандалилася в ефірі одного з політичних ток-шоу

Жінка обговорювала тарифи в ефірі Свободи слова з Савіком Шустером. В процесі дискусії вона заявила, що всім українцям треба встановлювати газові лічильники і контролювати, скільки ресурсів вони витрачають. Щоб менше платити за комунальні послуги, Ковалів порадила українцям не відкривати вікна на провітрювання.

«Стало тепло, в грудні температура плюс п'ять – значить, не треба відкривати вікна. У нас не може бути в квартирах по 27 по 30 градусів – і за це все ми платимо», - заявила чиновниця.

Зазначимо, що, згідно рекомендацій лікарів, для створення здорового мікроклімату вдома необхідне регулярне провітрювання. Так як люди проводять на вулиці лише 10% свого часу, вони постійно потребують свіжого повітря. Медики стверджують, що від свіжості повітря в приміщенні залежить самопочуття, настрій і працездатність людини.

«Слуги народу» не вперше потрапляють у подібні скандали. Нещодавно депутат від правлячої партії Євген Брагар запропонував пенсіонерці продати собаку, щоб заплатити за комунальні послуги. Цинічну пропозицію депутат озвучив в ефірі одного з українських телеканалів. Заява молодого політика потрясла інших спікерів і ведучого. Вони навіть не знайшлися, що сказати. Цей скандал отримав широкий резонанс в українському суспільстві, а також став основою для численних жартів і мемів. Тільки ледачий не посміявся над дурною порадою Брагара.

Наприклад, скандальний депутат Ілля Ківа запропонував замість продажу домашніх улюбленців відловлювати горобців і голубів, а потім продавати їх у цирк. Якщо ж боргів в українців багато, можна продати нирку або печінку.

Нагадаємо, що Євген Брагар знову оскандалився через пенсіонерку з собакою: "Хто за такого заміж піде?".

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