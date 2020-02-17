Міністра фінансів України Оксану Маркарову та голову Державної податкової служби Сергія Верланова запідозрили у сприянні корупційними схемами, через які бюджет втрачає мільярди

Про це у своєму Телеграм-каналі написав економічний експерт Юрій Атаманюк, передає Знай.иа.

«Не встиг Гончарук з Верлановим оголосити тотальну переатестацію співробітників податкової служби, у зв'язку з затриманням на хабарі Голови податкової Одеської обл, як тут з'явилася гаряча інфа, звичайно від тих, хто заважає «кришталево чесним» Маркаровій і Верланову реалізовувати реформи», - написав експерт.

Атаманюк зазначає, що мова йде про схеми в податкових службах, через які в бюджет України може щомісяця не надходять мільярди гривень ПДВ.

«Так от, нібито в податкових Львівської, Київської, Донецької областей та р. Києві діє конвертаційний центр Васі Костюка, Гриші Козловського і Саші Сивого з обігом 24 млрд в міс, тобто до Бюджету не надходить 4 млрд грн ПДВ щомісяця. І що найнеприємніше, за сприяння, нібито платять щомісяця Верланову 500 000$, а Маркарової 1 000 000$. Ай-ай-ай, ми з вами звичайно, не віримо, а вірять ВБ ДПС, ДБР та ГПУ, ну ну...», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Юрій Атаманюк Україні заявляв, що Україні терміново необхідні кадрові зміни в Кабінеті міністрів і Нацбанку.

«Необхідно зробити кадрові зміни. Нацбанк – Смолій та заступники, Міністерство економіки – Милованов. Міністерства фінансів – Маркарова з Верлановым і Нефедовим, заступник глави адміністрації президента Юлія Ковалів. Всі оточили президента. Все це не його люди. І створюють такі умови…», - заявив він.

Економіст підкреслив, що деякі з них прийшли до влади обманом.

«…в парламент навіть коли виносили уряд, міністра фінансів залишили, тому що напрацювання з міжнародним валютним фондом, щоб ми це не зруйнували, треба закінчити бюджет… Це все блеф. І це навіяли всі…», - розповів Атаманюк.

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