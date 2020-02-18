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В Кремлі звільнили з посади помічника президента головного куратора з питань Донбасу Владислава Суркова

Про радикальне рішення президента РФ Володимира Путіна стало відомо ввечері у вівторок, 18 лютого. Як стало відомо, Путін підписав указ про звільнення свого помічника від посади. Документ вже набрав чинності.

Варто відзначити, що про відставку Суркова заговорили вже кілька тижнів тому. Тоді директор Центру політичної кон'юнктури РФ Олексій Чеснаков розповів, що Суркова хочуть замінити у зв'язку зі «зміною курсу на українському напрямку».

У свій час американський дипломат Курт Волкер, займаючи посаду спецпредставника Держдепартаменту США по Україні, стверджував, що саме Бабаків є головним «архітектором» подій на Донбасі. Відомо, що він був головним куратором українського напряму в Кремлі.

Раніше ми писали про те, що наступником Суркова все голосніше називають Дмитра Козака, який тепер буде відповідати за український напрямок у Путіна. Саме з цією людиною вів переговори помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак, який відповідає за зовнішню політику.

Головне питання в тому, як після призначення Козака зміниться політика РФ щодо України.

«Логічно припустити, що така заміна обумовлена а) незадоволенням роботи Суркова б) задоволенням результатами переговорів по лінії Єрмак-Козак», – пише Максим Ялі.

На його думку, другий пункт виглядає в цій ситуації найбільш логічним.

«По-перше, президент Зеленський підписав нещасливу «формулу Штайнмаера», що було умовою з боку росіян зустрічі для «нормандської четвірки». Очевидна і достовірна роль в цьому саме Єрмака, відповідального за підготовку зустрічі. По-друге, рішення «газового» питання на прийнятних для росіян умовах. А саме — Україна відмовилася від претензій в Стокгольмському арбітражі, що в перспективі позбавить Україну можливості оскаржувати рішення російського газового монополіста в міжнародних інстанціях. Тепер «Нафтогаз» залишився один на один з Газпромом на найближчі п'ять років», – підкреслив автор.

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