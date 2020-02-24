Скандальний голова ДПС України Сергій Верланов і обнальщик Василь Костюк почали «кошмарити» український бізнес за старою схемою Януковича

Про це пише інформаційне агентство ASPI. За даними деяких ЗМІ, тандем Верланова та Костюка під керівництвом останнього лише за останній місяць коштував Україні більше мільярда гривень. Так, Верланов і Костюк доручили розіслати українським підприємцям в соцмережах повідомлення з вимогою припинити свою роботу з 24 лютого. Повідомлялося, що тих, хто не послухається, чекає блокування групи «без можливості працювати надалі».

Деякі підприємства все ж вирішили відмовитися і зіткнулися з корупційною схемою Януковича. Податківці, які вступили в змову зі слідчим Національної поліції України, створили списки «неугодних підприємств». При цьому податківці отримали від слідчого лист за підозрілою справою, яку було відкрито за фактом шахрайства і ніяк не пов'язаною з бізнесом. Саме на підставі цього листа ДПС почала блокувати діяльність підприємств.

Законослухняні підприємці, що постраждали в результаті даних схем, готують колективні заяви в ГБР, НАБУ, ГПУ, до Міністра внутрішніх справ України, а також збираються пікетувати Кабінет Міністрів України і Офіс Президента України.

Крім того, директор одного з підприємств пообіцяв звернутися у Посольство США в Україні з численними доказами розкрадання державної скарбниці України Головою ДПС України Верлановим Сергієм Олексійовичем і Василем Костюком.

У свою чергу, економічний експерт Юрій Атаманюк зазначив, що названі не всі учасники злочинної групи, а також не повністю розкритий масштаб щомісячних втрат бюджету в результаті її схем.

До цього Атаманюк розповів про те, в якій катастрофічної ситуації опинилася Україна, і чим це загрожує в подальшому.

«При такому темпі не розвитку, а, на жаль, падіння економіки… Економіка вона ж є основою політологічних процесів, тому що якщо народ щось не влаштовує, він починає це вимагати. Так при такому зубожінні, при такій життя нижче рівня людської гідності завжди починають підніматися ліві партії ліві сили а-ля комуністи, соціалісти, які кажуть: «Грабуй награбоване, забирай…». Тобто ті, які борються не проти того, щоб були бідні, а ті, які борються проти багатих. Видавлюють багатих – стають ще біднішими, тому що нікому не інвестувати, ні будувати, ні розвивати», - підкреслив він.

Нагадаємо, Атаманюк розгромив звіт "балабола" Гончарука в Раді.

Як повідомляла Politeka, Атаманюк розкрив українцям очі на ситуацію в економіці.

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