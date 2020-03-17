Україна отримала нового керівника Офісу генерального прокурора

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, новим генеральним прокурором України стала Ірина Венедиктова.

За відповідне рішення проголосували 269 нардепів.

Як відомо, кандидатура Ірини Венедиктової на посаду генпрокурора була затверджена під час вчорашнього засідання фракції "Слуги народу", на якому також був присутній глава держави Володимир Зеленський.

Перед голосуванням Ірина Венедиктова виступала з трибуни Ради і пообіцяла "не зливати" резонансні справи.

"Я обіцяю не продавати справи і не зливати їх... Усе, що можна швидко і законно завершити - буде швидко і законно завершено", - підкреслила вона.

Крім цього, Ірині Венедиктової прямо поставили питання по справах, пов'язаних з екс-президентом Петром Порошенком і активістом Сергієм Стерненком.

"Все, що може бути швидко і законно завершено, все буде швидко і законно завершено... Слідчі і прокурори є незалежними суб'єктами, і вони будуть рухатися в цих справах абсолютно незалежно, абсолютно професійно. Рухатися!", - впевнено заявила вона з трибуни Парламенту.

Варто відзначити, що Ірина Венедиктова пройшла у Верховну Раду за списками "Слуги народу". З серпня по грудень 2019 року вона очолювала Комітет Верховної ради з питань правової політики. 28 грудня вона була призначена в. о. голови ДБР.

Раніше у Володимира Зеленського пояснили, чому генпрокурор Руслан Рябошапка і прем'єр Олексій Гончарук були відправлені у відставку.

Заяву з цього приводу зробила заступник голови фракції Євгенія Кравчук.

На думку нардепа, півроку – цілком достатній термін і для прем'єра, і для генпрокурора, щоб показати потрібні результати.

«Насправді у нас не було жодної команди, що "всі голосуйте". Було вільне голосування у фракції. Це підтверджують результати, фракція дала 179 з майже 250 голосів. Особисто голосувала "за". Можу абсолютно спокійно і аргументовано це пояснити. В цілому хотіла відреагувати на подію на цьому тижні. Це не розворот. Є таке поняття, як перегрупування під час бою. От у нас зараз відбулася перегрупування", – наголосила депутат.

Нагадаємо, у Зеленського розкрили правду про відставку Рябошапки і Гончарука: «насправді у нас..».

Як повідомляла Politeka, Зеленський визначився з новим генпрокурором, справа за «слугами»: розкрито ім'я.

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