Президент Росії Володимир Путін не має підстав відмовлятися від розвалу України, яка в його розумінні складається з п'яти етапів

Таку думку озвучив юрист, радник ініціативи "Друзі України" Фонду "США-Україна" Богдан Устименко для журналістів видання Обозреватель.

Більше того, Путін уже почав реалізацію свого плану і намагається нав'язати Україні.

1-ий етап через Мінськ

Устименко вважає, що Росія нахабно примушує Україну прийняти нову Конституцію.

"Так написано в чудових Мінських угодах. За допомогою такого кроку Володимир Путін хоче реалізувати свою давню мрію – фактично трансформувати Україну з унітарної держави у федерацію з подальшим розпадом нашої країни на кілька частин", - виклав суть першого етапу плану Путіна Устименко.

2-ий етап - вибори на Донбасі

Експерт заявив, що Росія має намір домогтися цього за новим, розробленим нею самою законом. Таким чином, країна-агресор забезпечить прохід до місцевих рад виключно проросійських депутатів.

3-ий етап - узаконені терористи

У відповідності з новим укладом Путіна, на Донбасі будуть створені свої "правоохоронні органи". На ці органи не зможе мати ніякого впливу українська влада. Зокрема мова йде про так званих судах, прокуратури та народної міліції.

4-ий етап - кордони

Путін вимагає відсутності охорони кордону між "Л/ДНР" і Російською Федерацією, називаючи це "транскордонним співробітництвом" з регіонами Росії.

5-ий етап - окупація за гроші українців

Останній крок окупантів, спрямований на розвал української держави полягає в тому, що всі задумки Путіна будуть оплачені з кишень українських громадян – за рахунок Держбюджету.



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