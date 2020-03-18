Над російським президентом Володимиром Путіним продовжують насміхатися в соціальних мережах

Про це пише Politeka.net.

Приводом для появи їдких і гнівних коментарів стала інформація про те, що Володимир Путін сьогодні, 18 березня, приїде в окупований Крим.

Відповідну публікацію в своєму мікроблозі Twitter зробив російський пропагандист Дмитро Смирнов, який називає себе "журналістом кремлівського пулу".

"Володимир Путін сьогодні приїде до Севастополя: Зустрінеться з представниками громадськості півострова і вручить державні нагороди будівельникам Кримського мосту", - йдеться у публікації.

Росіяни з гумором відреагували на новину і побажали Володимиру Путіну "попутного коронавіруса" під час поїздки в окупований Крим.

"Убогість і розруха, а вертухай влаштовує шоу і дарує медальки", "Другу Зірку Ротенбергу?", "Попутного йому коронавіруса", "Коли ж дід, нарешті, заспокоїться? Адже, дістав уже!", "Краще б будівельникам мосту гроші виплатив за роботу", "Я можу порівняти Путіна з Кощієм безсмертним, і справді вірусу не боїться. Чи є протиотрута? Збирається правити до 2036 року, після обнулення", - пишуть вони у комментариях.

Раніше ми розповідали про те, що Володимир Путін приголомшив росіян своїм діагнозом.

Приводом для появи їдких коментарів стала заява прес-секретаря президента РФ про те, чи може Володимир Путін бути заражений коронавірусом.

"Пісків на питання «Здавав Путін здавав аналіз на коронавірус?»: Інформація про здоров'я президента — це не те, що призначене в деталях для широкої публікації. Президент працює на повну котушку як завжди. Все, що потрібно для захисту президента, все робиться", - йдеться у публікації.

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і припустили, що Володимир Путін явно хворий і цю інформацію Кремль приховує.

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