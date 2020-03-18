Президент России Владимир Путин не имеет оснований отказываться от развала Украины, которая в его понимании состоит из пяти этапов

Такое мнение озвучил юрист, советник инициативы "Друзья Украины" Фонда "США-Украина" Богдан Устименко для журналистов издания Обозреватель.

Более того, Путин уже начал реализацию своего плана и пытается его навязать Украине.

1-ый этап через Минск

Устименко считает, что Россия внаглую заставляет Украину принять новую Конституцию.

"Так написано в чудесных Минских соглашениях. С помощью такого шага Владимир Путин хочет реализовать свою давнюю мечту – фактически трансформировать Украину из унитарного государства в федерацию с последующим развалом нашей страны на несколько частей", - изложил суть первого этапа плана Путина Устименко.

2-ый этап - выборы на Донбассе

Эксперт заявил, что Россия намерена добиться этого по новому, разработанному ею самой закону. Таким образом, страна-агрессор обеспечит проход в местные советы исключительно пророссийских депутатов.

3-ий этап - узаконенные террористы

В соответствии с новым укладом Путина, на Донбассе будут созданы свои "правоохранительные органы". На эти органы не сможет иметь никакого влияния украинская власть. В частности речь идет о так называемых судах, прокуратуре и народной милиции.

4-ый этап - граница

Путин требует отсутствия охраняемой границы между "Л/ДНР" и Российской Федерацией, называя это "трансграничным сотрудничеством" с регионами России.

5-ый этап - оккупация за деньги украинцев

Последний шаг оккупантов, направленный на развал украинского государства состоит в том, что все задумки Путина будут оплачены из карманов украинских граждан – за счет Госбюджета.



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