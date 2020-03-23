Пандемія коронавірусу спровокувала нову хвилю заборон і обмежень в Україні, які на цей раз відчують всі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів.

Так, на позачерговому засіданні чиновники ввели Надзвичайний стан в Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях. Тепер кількість регіонів, в яких запроваджено режим НС зросла до дев'яти.

Крім того, до першого червня буде заборонений експорт етилового спирту. На підприємствах, де його виготовляють, тепер будуть спеціальні пости контролю – вони контролюватимуть, куди і кому відвантажують спирт.

У той же час, уряд дозволив ліцензіатам, на період карантину, дистанційну торгівлю лікарськими засобами та супутніми товарами.

При цьому звичайних громадян чекає неприємний сюрприз – з полудня 24 березня забороняється виїжджати з країни з туристичною метою.

«Діяльність усіх аеропортів, окрім Борисполя, – буде припинена. Це стосується виключно пасажирських перевезень. Виняток становлять заходи державної необхідності за окремими наказами відповідних міністерств», - йдеться в повідомленні.

До цього ми писали, що фахівці зафіксували перший випадок зараження коронавірусом COVID-19 в Черкаській області. Інфікований вже перебуває під наглядом медиків.

Нагадаємо, що названий епіцентр коронавірусу в Україні, нові міста під ударом.

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