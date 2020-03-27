Український журналіст, телеведучий і патріот Андрій Пальчевський показав, що відбувається на кордоні з Польщею

Як відомо, президент Володимир Зеленський повідомив про закриття кордонів з 28 березня, пише Politeka.net.

В результаті 27 березня на кордоні з Польщею утворилося стовпотворіння. Як виявилося, на Батьківщину хочуть повернутися тисячі людей. Про це заявив Пальчевський у своєму відео, розміщеному в Фейсбуці. (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки)

"У мене питання: ці люди теж поїдуть у Санжари, або вони, як завжди, будуть пропущені без перевірок і далі з'ясується, що половина з них інфікувалася стоячи там?", - поцікавився журналіст.

За словами телеведучого, на кордоні відбувається порушення закону, адже як в Польщі, так і в Україні встановлено карантинний режим, проте люди все-таки мають можливість піти проти заборони. Хто відповість за це, поки невідомо.

Далі Пальчевський додав, що в одній з київських клінік доктор заразився від іноземця коронавірусом. Тому телеведучий стверджує, що лікарню, в якій лікар захворів, потрібно закрити, а також взяти аналізи у тих, з ким працював заражений.

"Інакше буде, як в Італії, де лікарі і лікарні стали головним джерелом хвороби. Я звертаюся до лікарів і медсестер - бережіть себе! Якщо є можливість надягайте на себе все, що можна, дистанцюйтеся", - зазначив журналіст.

Також Пальчевський підкреслив, що медики кинуті українським урядом і тому можуть виявитися головними розповсюджувачами інфекції.

умерло 40 врачей врачей там.. а здесь?!!!! Gepostet von Андрей Пальчевский am Freitag, 27. März 2020

Нагадаємо, що Пальчевський розгромив команду Зеленського: «Влада дорого заплатить за сволотість, який вони нам влаштували».

Раніше Politeka повідомляла, що Пальчевський розкрив головна умова перемоги над коронавірусом в Україні: «Успіх залежить від…»