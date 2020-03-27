Власть в Украине показала страшную халатность, отказавшись организовать украинцам в «Борисполе» проверку на коронавирус
Об этом рассказал журналист Юрий Лукашин в своей колонке на «Корреспонденте».
По его словам, сегодня, 27 марта, в «Борисполь» из-за границы прибыли 7647 человек. При этом всего за месяц пассажиропоток оценивается в два миллиона человек.
«Вообще, надо сказать, что прямо на наших с вами глазах была продемонстрирована то ли вопиющая тупость и преступная халатность, то ли умышленное злодеяние против миллионов граждан своей страны. А может быть и то, и другое вместе взятое. Что ж вы все это время допускали такие потоки народу из эпицентров заразы и ничего в отношении этого рискового контингента даже не предпринимали?», - говорится в сообщении.
Изменилась ситуация только после того, как пограничники начали проводить экспресс-тесты прямо в аэропорту.
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«Переломить ситуацию, когда единственный источник коронавируса – это приехавшие из-за рубежа, на практике удалось только благодаря Виктору Медведчуку, когда глава политсовета ОПЗЖ потребовал от власти проводить экспресс-тесты прямо в аэропорту – потому что только это и есть единственный способ остановить распространение пандемии. Тесты – если человек болен, то фиксация всех его контактов – и изоляция до полного лечения. В итоге, приходит к выводу Юрий Лукашин, до того как с подачи Виктора Медведчука начали прямо в аэропорту проводить экспресс-тесты, все действия Зеленского & Co вообще не имели никакого смысла», - подчеркнул он.
До того, как в ситуацию не вмешался сам Медведчук, утверждает журналист, «все телодвижения Зеленского и компании вообще не имели никакого смысла и осознанного направления».
По словам Лукашина, только один этот штрих наглядно показывает, чем профессионалы в государственном управлении отличаются от дилетантов при власти.
«Заробитчане и прочие приехавшие из-за кордонов просто разъезжались по стране, распространяя инфекцию вширь и вглубь. Словом, такой вот один небольшой штрих про то, чем профи в госуправлении отличаются от начинающих самоучек-дилетантов», - сделал вывод журналист Юрий Лукашин.