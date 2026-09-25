У Лиманській громаді 159 мешканців отримають матеріальну допомогу з місцевого бюджету. Кошти спрямують на підтримку родин, які опинились у скруті через війну, хворобу чи втрату близьких.

Грошова допомога в Донецькій області призначена для мешканців, які опинилися у складних життєвих обставинах. Лиманська міська військова адміністрація ухвалила рішення виплатити кошти 159 заявникам, які подали документи до початку вересня.

Як повідомляють «Слов'янські відомості» з посиланням на Лиманську МВА, основну частину коштів спрямують на підтримку родин, яким найважче відновитися в умовах війни. Йдеться про сім'ї, які постраждали внаслідок бойових дій, втратили житло або близьких людей.

Кому саме призначать виплати

Окремий блок виплат передбачили для цивільних, які потребують коштовного лікування. Зокрема, грошову допомогу призначили онкохворим та важкохворим містянам, а також сім'ям, що втратили рідних унаслідок російських обстрілів.

Ще частину коштів розподілять між багатодітними родинами, сім'ями, де виховують дітей з інвалідністю, та тими, хто опинився у складних життєвих обставинах. Допомогу також отримають люди, які через війну втратили джерело доходу.

Коли надійдуть гроші

Перерахування коштів розпочнеться одразу після підписання відповідного розпорядження очільником Лиманської міської військової адміністрації. Фінансовий ресурс залучать із місцевого бюджету громади.

Як оформити допомогу

Щоб претендувати на матеріальну підтримку, мешканцям потрібно звернутися до Лиманської міської військової адміністрації та подати заяву з підтвердними документами. У заяві слід вказати підстави для отримання коштів — медичні довідки, документи про інвалідність, статус багатодітної родини або інші підтвердження складних обставин.

Виплати призначаються індивідуально, за рішенням комісії, яка розглядає кожне звернення окремо. Ті, хто подав документи цього разу, але не потрапив до переліку зі 159 осіб, можуть подати заяву повторно — наступний розгляд відбудеться в межах наявного фінансування громади.