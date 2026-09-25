Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області передбачені не лише за вік чи стаж: у Пенсійному фонді пояснили, хто має право на надбавку за особливі заслуги перед Україною та який її розмір.

Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області — це не лише вікові надбавки. Ті, хто має особливі заслуги перед Україною, можуть розраховувати на окрему доплату до пенсії — у Пенсійному фонді (ПФУ) пояснили, кому саме її встановлюють і від чого залежить розмір.

Ідеться про надбавку за особливі заслуги перед Україною, яку призначають згідно із законом № 1767-III від 1 червня 2000 року. Її встановлюють як доплату до пенсії, на яку людина вже має право, — у розмірі від 23% до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Хто може отримати надбавку

Право на таку доплату мають, зокрема:

Герої України та особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, а також ті, хто після 24 серпня 1991 року отримав чотири і більше ордени України або почесне звання «народний»;

ветерани війни, нагороджені після проголошення незалежності України орденом за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України;

видатні спортсмени — переможці Олімпійських та Паралімпійських ігор, Всесвітніх ігор глухих, чемпіони і рекордсмени світу та Європи;

космонавти, які здійснили політ у космос, і члени льотно-випробувальних екіпажів літаків;

особи, відзначені почесним званням «заслужений», державною премією України або одним із орденів України;

матері, які народили п'ять і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку (у разі їхньої смерті — батько, якщо дітей виховував він);

борці за незалежність України у XX столітті та реабілітовані жертви політичних репресій.

Хто отримає надбавку після смерті пенсіонера

Якщо особа, яка мала право на таку надбавку, померла, її можуть оформити непрацездатні члени сім'ї: за наявності одного такого члена сім'ї — 70% розміру надбавки померлого годувальника, двох і більше — 90%.

Як оформити доплату

Надбавку призначають із дня звернення. Якщо заяву подали не пізніше ніж через 12 місяців після набуття права, її встановлять із дня такого набуття. Для оформлення треба звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду за місцем проживання або подати документи через електронний кабінет ПФУ, підтвердивши нагороди чи звання відповідними документами.

Тож доплати для пенсіонерів у Вінницькій області можуть бути суттєвішими для тих, хто має державні нагороди, почесні звання чи спортивні досягнення, — головне вчасно звернутися із заявою.

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