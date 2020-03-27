Уряд Дениса Шмигаля зробило велику помилку, вирішивши не вводити обов'язковий карантин для всіх українців, які повертаються додому з Європи

Як повідомляє Politeka, про це у новому випуску програми «Недобрий вечір» розповів її ведучий Ігор Лесєв. Він нагадав нещодавнє висловлювання прем'єр-міністра, в якому той заявив, що головним джерелом коронавірусу в Україні стали заробітчани, і почав міркувати про закриття кордонів.

Лесєв нагадав, що небезпечний вірус лютує в Європі вже тижні три. За цей час багато українців втратили роботу в європейських країнах і, природно, вирішили повернутися додому.

«У країні коронавірусу ще не було. А за кордоном його було повно. І кожен українець, який в'їжджає в країну, потенційний носій вірусу. Ось що потрібно було робити? Вводити насильницький карантин для всіх, хто в'їжджає. Не для всієї країни, поклавши нашу економіку. А тільки для тих, хто приїжджає з-за кордону», - вважає провідний.

Він підкреслив, що це дозволило б зменшити удар пандемії по українській економіці. Крім того, це дозволило б Україні виграти час і, можливо, дочекатися винаходу вакцини від коронавіруса. Окремо Лесєв підкреслив зменшення навантаження на українські лікарні та лікарів.

Однак, ведучий зазначає, що цей шанс Україна втратила.

«Десятки тисяч заробітчан розсмокталися по всій країні. Епідемією охоплено цілі села. Медперсонал масово заражається, з ладу випадають лікарі. Нас елементарно зараз нікому лікувати…Зараза зараз просто скрізь. Так ще й мільйони людей залишилися без засобів до існування. Людям через два тижні ні**ена вже буде що жерти. Лікарів вже зараз не вистачає, щоб лікувати звичайних пацієнтів», - обурився ведучий.

Він додав, що навіть в цих умовах українська влада «думає тільки про себе» і виділяє місця в боксах «тільки блатним».

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