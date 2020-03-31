Українська влада використала ситуацію з карантином для того, щоб проголосувати за відкриття скандального ринку землі

Як повідомляє Politeka, про це в новому відеозверненні на своїй сторінці в Фейсбук розповів український телеведучий Андрій Пальчевський (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).

«У цей весняний день хочеться «від душі» привітати всіх ворогів України. Це сарказм. Всіх з «чудовою», «блискучою» перемогою! Нас стає все менше – українців – нам всі брешуть про те, що 400 людей захворіло, в той час як сотні тисяч хворих в Європі і, звичайно, сотні тисяч хворі у нас, і ці сволоти відповідатимуть за це», - прокоментував експерт ситуацію в країні.

За його словами, влада скористалася тим, що увага людей прикута до цієї теми, і вирішила оперативно «протягнути» у Раді скандальний закон.

«У цей час акуратненько, прикриваючись масочками, які ще два тижні тому нам говорили всі ці виродки з екранів, що їх не треба носити, прикриваючись масочками вони проголосували землю. Для того, щоб отримати гроші – аж цілих 10 мільярдів. Ми знаємо долю цих 10 мільярдів – вони всі будуть розпиляні представниками влади на свої кампанії, а в цей час українці акуратненько зменшать свої ряди», - розповів Пальчевський.

Він додав, що в найближчі тижні влада навіть може ввести в країні воєнний стан, «якщо люди, у яких закінчуються гроші, раптом зрозуміють, що у них немає виходу і треба з коронавірусом йти на вулицю, інакше ці сволоти доб'ють нас до кінця».

коалиция Зе Пороха живет и побеждает... нас((( Gepostet von Андрей Пальчевский am Dienstag, 31. März 2020

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