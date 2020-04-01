Андрій Пальчевський заперечує, що Міжнародний валютний фонд вимагав від України продажу землі

З такою заявою журналіст виступив у ефірі каналу «112 Україна». (Щоб подивитися відео - проскрольте вниз)

«Зараз же коаліція називається… Її народ вже по-різному там називає, «ЗеПо», «ЗеПорохо», «ПороЗе», там, як завгодно. Ну ясна річ. Як ви думаєте, у колишнього керівника країни, Порошенка, мільярд доларів є? Звичайно, є. Так треба у нього попросити його. А замість цього вони об'єднуються в одну коаліцію, і кажуть: «Давайте, хлопці, ми зараз землю швидко продамо, і нам дадуть гроші», - заявив він.

Пальчевський підкреслив, що ініціатива про продаж землі йшла саме від української сторони.

«Не було [умови МВФ для України про відкриття ринку землі], я повторюю. Це міф, який розганяють проплачені журналісти… Про те, що МВФ вимагав від нас продажу землі. Це була ініціатива української сторони. Я чув особисто від людини, яка вела переговори з МВФ. Я повторюю ще раз, ніхто в Міжнародному валютному фонді не нав'язував нам пункт про продаж землі. Це особиста ініціатива української сторони», - зазначив Пальчевський.

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