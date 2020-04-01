Брат керівника Офісу президента Денис Єрмак після гучного скандалу поїде в зону ООС

Про це повідомляє телеграм-канал «Легітимний» з посиланням на джерело.

«Наше джерело повідомляє, що Денис Єрмак (брат Голови Офісу Президента) зараз поїде в зону АТО, де повернеться на передову», - йдеться в повідомленні.

При цьому відзначається, що сам глава Офісу Президента Андрій Єрмак виступає проти цієї ідеї свого брата.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос виклав відео, на яких брат голови ВП Андрія Єрмака - Денис Єрмак - обговорює питання призначення на різні державні посади.

На багатьох записах зафіксовані Сергій Шумський і Дмитро Штанько.

Денис Єрмак і Сергій Шумський – засновники громадської організації "Українське бюро національного розвитку".

У розмовах, які були зняття на відео, Шумський відверто заявляє, що організовує зустрічі з Денисом Єрмаком за гроші.

З розмов випливає, що Денис Єрмак і Сергій Шумський познайомилися в зоні АТО, "Донецька". У 2016 році вони обидва були відзначені відзнакою 5-ї роти "Донецьк" полку МВС "Дніпро-1".

Записував розмови 39-річний Дмитро Олександрович Штанько – власник кількох компаній у сфері сільського господарства і фінансових послуг.

Нагадаємо, Лерос з "Слуги народу" розкрив злочинну схему брата Єрмака: "Заробіток на державі".

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