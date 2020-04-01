Брат керівника Офісу президента Денис Єрмак після гучного скандалу поїде в зону ООС

Про це повідомляє телеграм-канал «Легітимний» з посиланням на джерело.

«Наше джерело повідомляє, що Денис Єрмак (брат Голови Офісу Президента) зараз поїде в зону АТО, де повернеться на передову», - йдеться в повідомленні.

При цьому відзначається, що сам глава Офісу Президента Андрій Єрмак виступає проти цієї ідеї свого брата.

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Нагадаємо, 29 березня нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос виклав відео, на яких брат голови ВП Андрія Єрмака - Денис Єрмак - обговорює питання призначення на різні державні посади.

На багатьох записах зафіксовані Сергій Шумський і Дмитро Штанько.

Денис Єрмак і Сергій Шумський – засновники громадської організації "Українське бюро національного розвитку".

У розмовах, які були зняття на відео, Шумський відверто заявляє, що організовує зустрічі з Денисом Єрмаком за гроші.

З розмов випливає, що Денис Єрмак і Сергій Шумський познайомилися в зоні АТО, "Донецька". У 2016 році вони обидва були відзначені  відзнакою 5-ї роти "Донецьк" полку МВС "Дніпро-1".

Записував розмови 39-річний Дмитро Олександрович Штанько – власник кількох компаній у сфері сільського господарства і фінансових послуг.

Нагадаємо, Лерос з "Слуги народу" розкрив злочинну схему брата Єрмака: "Заробіток на державі".

Як повідомляла Politeka, в Офісі президента заговорили про наступника, прихована коаліція у справі: "Стає дуже токсичний".

Також Politeka писала, що Зеленському світить відставка вже до кінця року, "слуги народу" ідуть з-під контролю.