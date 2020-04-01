Брат керівника Офісу президента Денис Єрмак після гучного скандалу поїде в зону ООС
Про це повідомляє телеграм-канал «Легітимний» з посиланням на джерело.
«Наше джерело повідомляє, що Денис Єрмак (брат Голови Офісу Президента) зараз поїде в зону АТО, де повернеться на передову», - йдеться в повідомленні.
При цьому відзначається, що сам глава Офісу Президента Андрій Єрмак виступає проти цієї ідеї свого брата.
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Нагадаємо, 29 березня нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос виклав відео, на яких брат голови ВП Андрія Єрмака - Денис Єрмак - обговорює питання призначення на різні державні посади.
На багатьох записах зафіксовані Сергій Шумський і Дмитро Штанько.
Денис Єрмак і Сергій Шумський – засновники громадської організації "Українське бюро національного розвитку".
У розмовах, які були зняття на відео, Шумський відверто заявляє, що організовує зустрічі з Денисом Єрмаком за гроші.
З розмов випливає, що Денис Єрмак і Сергій Шумський познайомилися в зоні АТО, "Донецька". У 2016 році вони обидва були відзначені відзнакою 5-ї роти "Донецьк" полку МВС "Дніпро-1".
Записував розмови 39-річний Дмитро Олександрович Штанько – власник кількох компаній у сфері сільського господарства і фінансових послуг.
Нагадаємо, Лерос з "Слуги народу" розкрив злочинну схему брата Єрмака: "Заробіток на державі".
Як повідомляла Politeka, в Офісі президента заговорили про наступника, прихована коаліція у справі: "Стає дуже токсичний".
Також Politeka писала, що Зеленському світить відставка вже до кінця року, "слуги народу" ідуть з-під контролю.