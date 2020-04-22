Міністр оборони Андрій Таран відправив у запас бойового полковника ЗСУ Віктора Кевлюка

Як передає Politeka.net, про це сам Кевлюк повідомив у себе на сторінці в Фейсбук, а його дружина Ірина написала розгорнутий пост про несправедливість.

"Ось і все - я дружина офіцера, звільненого в запас", - написала жінка.

За її словами, її чоловіка, який має величезний стаж, бойовий досвід і досвід співробітництва з НАТО, відправили в запас раніше, ніж закінчився його контракт. Вона зазначила, що не здивована, так як останнім часом з ЗСУ звільнили багато людей.

«За останній час звільнилася така кількість офіцерів, що цього інтуїтивно чекала. Правда, думала, що це буде після закінчення контракту і за власним бажанням», - зазначила жінка.

Вона заявила, що її чоловік ще не досяг пенсійного віку, він пройшов всі перевірки, здоров'я і кваліфікація дозволяють йому працювати і далі. Ірина наголосила, що всі повинні згадати історію їх сім'ї, коли в черговий раз почують розповіді про те, що «немає кадрів».

Українці в коментарях до посту підтримали Віктора і Ірину, зазначивши, що влада спеціально знищує армію. Її пост зібрав понад 1,2 тисяч коментарів і 5,2 тисяч разів цим постом поділилися.

«В нашій країні нищать розумних. Тупими легше правити. Дуже сумно», «Йде знову тотальне знищення армії... Я в 1996 році пройшов це, реалізуйте себе у цивільному житті, хоча шкода», "Це не новина.Так було і при Януковичу.Не витримували-самі звільнялися", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що у команді Зеленського пішли на радикальний крок, президент може залишитися зовсім один: «Ми хотіли…».

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