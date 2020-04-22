Невідомо, як уряд вираховує пік захворюваності в Україні
Про це пише Микола Томенко на своїй сторінці у мережі Facebook, пише znaj.ua. Далі наводимо слова автора без коментарів.
Щойно Уряд продовжив карантин і назвав… вже 4 можливу дату піку коронавірусних захворювань в Україні.
А хто пояснить щодо 3 інших дат піку карантину, які називав Президент і Уряд?
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Хто їх вираховув чи прогнозував?
А тим часом, малий і середній бізнес почекає, якщо не збанкрутує?!
Я, правда, не розумію, чому:
Епіцентр працює, а малі магазини - ні?!
МакДональдс продає каву, а українські кав‘ярні - ні?!
Ломбарди розквітли по країні, а бабусі не можуть продавати картоплю на сільському ринку із 5 осіб?
Міністерства закуповують за бюджетні кошти маски, рукавички, комбінезони в Китаї, ‚Малайзії, Південній Кореї… , а не в українських виробників?
Тому що, телепні чи шкідники?!