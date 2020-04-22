Невідомо, як уряд вираховує пік захворюваності в Україні

Про це пише Микола Томенко на своїй сторінці у мережі Facebook, пише znaj.ua. Далі наводимо слова автора без коментарів.

Щойно Уряд продовжив карантин і назвав… вже 4 можливу дату піку коронавірусних захворювань в Україні.

А хто пояснить щодо 3 інших дат піку карантину, які називав Президент і Уряд?

Хто їх вираховув чи прогнозував?

А тим часом, малий і середній бізнес почекає, якщо не збанкрутує?!

Я, правда, не розумію, чому:

Епіцентр працює, а малі магазини - ні?!

МакДональдс продає каву, а українські кав‘ярні - ні?!

Ломбарди розквітли по країні, а бабусі не можуть продавати картоплю на сільському ринку із 5 осіб?

Міністерства закуповують за бюджетні кошти маски, рукавички, комбінезони в Китаї, ‚Малайзії, Південній Кореї… , а не в українських виробників?

Тому що, телепні чи шкідники?!