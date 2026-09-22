Безкоштовне житло для ВПО в Харківській області залишається доступним завдяки державній компенсації власникам, які безоплатно прихистили переселенців. У вересні 2026 року виплата становить 450 гривень за кожну розміщену особу.

Житло для ВПО в Харківській області можна отримати безкоштовно, якщо власник помешкання оформив державну компенсацію. Пенсійний фонд України щомісяця виплачує гроші тим, хто безоплатно прихистив переселенців, і у вересні 2026 року сума не змінилася.

Як повідомляє Новини.LIVE, безкоштовне житло для ВПО в Харківській області держава підтримує через компенсацію в розмірі 450 гривень за кожну розміщену особу. Фінансову допомогу призначають на шість місяців із можливістю автоматичного продовження ще на пів року після перевірки.

Щоб претендувати на виплати, сторони мають дотримуватися кількох умов. Власник надає житло абсолютно безкоштовно і не бере з переселенців грошей за проживання. ВПО зобов'язані мешкати за вказаною в заяві адресою, а власник і переселенець не можуть бути родичами першої лінії — чоловіком, дружиною, батьками чи дітьми.

Компенсацію за розміщення не варто плутати із субсидією на оренду житла — це два різні механізми підтримки. Субсидію отримує сама переміщена особа, а компенсацію — власник, який безкоштовно надав прихисток.

Коли можуть відмовити у виплаті

Пенсійний фонд постійно перевіряє відомості про заявників і фактичне місце перебування ВПО. Підставою для відмови є відсутність переселенця за адресою понад місяць, перебування ВПО за кордоном понад 30 днів поспіль, родинні зв'язки першого ступеня, неправдиві дані в заяві, а також дублювання підтримки — якщо ВПО одночасно оформила субсидію на оренду цього ж житла.

Як оформити компенсацію

Власник житла подає заяву до Пенсійного фонду України, вказавши дані про себе та переселенців, яких безоплатно розмістив. Після перевірки кошти нараховують щомісяця, а власник може відстежувати призначення, відмову чи перерахунок виплат в особистому кабінеті.

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