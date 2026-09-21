Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області у вигляді державної соціальної допомоги на догляд можуть отримати ті, хто потребує постійного стороннього догляду. У Пенсійному фонді пояснили, кому призначають виплату та які документи для неї потрібні.

Нова грошова допомога в Дніпропетровській області — не єдиний вид підтримки для літніх людей. Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області у вигляді державної соціальної допомоги на догляд можуть оформити ті, хто за станом здоров'я потребує постійного стороннього догляду. Як повідомляє Пенсійний фонд України, порядок призначення виплати визначає постанова Кабінету Міністрів від 02.04.2005 № 261.

Право на допомогу мають кілька категорій. Насамперед це особи з інвалідністю внаслідок війни I групи, а також II та III груп — якщо вони є одинокими та за висновком лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) потребують постійного стороннього догляду. Ті самі умови діють для осіб, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни згідно зі статтею 7 закону «Про статус ветеранів війни» та одержують пенсію за віком, по інвалідності або за вислугу років.

Допомогу також призначають пенсіонерам за вислугу років: особам з інвалідністю I групи внаслідок захворювання, отриманого під час служби, і одиноким пенсіонерам, які за висновком ЛКК потребують стороннього догляду. Окремо — одинокі малозабезпечені особи, чий середньомісячний дохід за останні 6 місяців не перевищує прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, а також малозабезпечені особи з інвалідністю I групи, які одержують пенсію.

Виплату можуть отримати й одинокі пенсіонери, яким виповнилося 80 років. Для цього вони повинні потребувати постійного стороннього догляду за висновком ЛКК та одержувати пенсію відповідно до закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» або закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Які документи потрібні

Для оформлення доплати подають заяву встановленого зразка, паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу (паспортний документ іноземця, посвідку на постійне проживання чи посвідчення біженця), реєстраційний номер облікової картки платника податків. Додатково можуть знадобитися декларація про доходи, висновок ЛКК щодо потреби у догляді, а для недієздатних осіб — рішення суду про визнання особи недієздатною та рішення про призначення опікуна.

Як оформити виплату

Заяву з документами подають до сервісного центру Пенсійного фонду України за місцем проживання. Рішення про призначення допомоги ухвалюють після розгляду повного пакета документів, а виплачують її щомісяця.

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