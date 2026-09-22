Родинам військових на Харківщині, чиї будинки зруйнували російські обстріли, доводиться самостійно доводити ступінь руйнування: збирати фото й відео, чекати на аерозйомку та шукати ліцензованих експертів. Без цього комісія не може визнати житло зруйнованим і призначити компенсацію за програмою «єВідновлення».

Компенсація за житло в Харківській області для військових та їхніх родин досі лишається складним шляхом: щоб отримати гроші за зруйнований обстрілами будинок, спершу треба довести комісії, що житло справді знищене. І навіть після цього виплати приходять не всім і не одразу.

Історію про те, як це працює на практиці, в етері Радіо «Накипіло» розповіла медійниця Олена Конопля, будинок якої в Боровій на Харківщині російська армія зруйнувала 16 серпня 2026 року. Родина дізналася про руйнування лише наступного дня — від сусідів, які виїхали в сусіднє село.

За чинною методологією будинок вважають зруйнованим, якщо ступінь пошкоджень становить від 81% до 100%. Проблема в тому, що комісія селищної ради фізично не може виїхати на місце, аби обстежити будівлю: це зона, куди в'їжджають, по суті, лише військові.

Тож Олена почала збирати фото й відео будинку самостійно. Після її допису в соцмережах відгукнулися військові, які перебувають поблизу Борової, — саме вони зробили знімки зруйнованої будівлі. Ці матеріали родина додала до заявки в «Дії», однак комісія все одно не змогла однозначно підтвердити рівень руйнування 81–100%.

Комісія запропонувала залучити ліцензованого експерта, який професійно встановить ступінь пошкоджень, — але, за словами Олени, де-юре фахівці мають їхати на місце, а де-факто зробити це неможливо. Додатково планують звертатися до військових та отримати дані космічної зйомки, однак навіть такі знімки, як їй пояснили в комісії, не дають змоги встановити ступінь руйнування.

Показово, що її земляки з Борової чекали на зйомку з повітря від трьох до чотирьох місяців, а виплати переважно отримали ті, чиї будинки зруйнували ще два роки тому. За цей рік людям здебільшого лише обіцяють гроші, додає Олена Конопля.

Які кроки пройти, щоб оформити компенсацію

З історії Олени видно послідовність дій, яку доводиться проходити й родинам військових:

отримати в поліції номер кримінального провадження в ЄРДР — він потрібен для подальшого оформлення;

подати заявку в «Дії» з фото- та відеодоказами пошкоджень;

дочекатися рішення комісії, яка має встановити ступінь руйнування від 81% до 100%;

за потреби залучити ліцензованого експерта або чекати на аеро- чи космічну зйомку.

Важливо заздалегідь подбати про копії документів на майно — саме це, за словами Олени, допомогло її родині, яка зробила копії ще на початку повномасштабного вторгнення. Без цих паперів довести право на компенсацію було б значно складніше.

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