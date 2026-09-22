Дефіцит продуктів в Чернігівській області наразі відсутній — однак рішення окремих торговельних мереж обмежити продаж товарів «в одні руки» може спровокувати ажіотаж серед покупців. У Мінагрополітики пояснили, чи є реальна загроза нестачі цукру, круп та олії.

Ситуація з продуктами у Чернігівській області знову загострилася на тлі російських ударів по агропідприємству регіону. Окремі торговельні мережі почали обмежувати кількість товарів, які можна купити «в одні руки». Такі ліміти можуть підштовхнути людей до панічних закупівель, попереджають у профільному міністерстві.

Про те, що в Україні наразі немає дефіциту продуктів харчування, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За його словами, запровадження обмежень на продаж є передчасним і лише шкодить споживачам.

Міністр пояснив, що покупці можуть сприйняти ліміти як сигнал про можливий дефіцит і почати скуповувати продукцію у більших обсягах, ніж зазвичай. «Якщо вже запровадили обмеження, значить, треба купити всі шість пачок, навіть якщо спочатку планували взяти одну», — навів він приклад.

Найбільше питань викликає продаж соціально важливих товарів — цукру, круп та олії. Проте, за словами Висоцького, підстав обмежувати їх через фізичну нестачу продукції немає: обсягів виробництва достатньо для забезпечення внутрішнього ринку.

У міністерстві визнають, що точкові перебої з наявністю окремих товарів у магазинах можуть виникати, однак пов'язують їх передусім із логістикою, а не з браком продукції. Окремі торговельні мережі, за даними відомства, не обговорювали запровадження обмежень із профільним міністерством.

Чи загрожує Чернігівській області дефіцит продуктів

Для прикордонної Чернігівської області, яка регулярно зазнає російських обстрілів, логістичні збої є особливо відчутними. Удари РФ по агропідприємствах та складських потужностях регіону ускладнюють доставку продуктів до магазинів у низці громад.

Попри це, у Мінагрополітики закликають не скуповувати продукти про запас: штучний ажіотаж лише прискорює спорожнення полиць. Дефіцит продуктів в Чернігівській області наразі не прогнозують — товарів достатньо, а тимчасові перебої влада обіцяє компенсувати налагодженням логістики.

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