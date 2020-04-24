Якщо Михайло Саакашвілі отримає топ-посаду в Кабінеті міністрів, то Грузія розцінить це як "недружній крок" Києва

Таку заяву зробив посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе, передає Інтерфакс-Україна.

Зокрема, дипломат вирішив нагадати, що Михайло Саакашвілі визнаний правосуддям Грузії винним і оголошений в міжнародний розшук.

"Ви знаєте, що Міхеїл Саакашвілі визнаний грузинською державою, грузинським правосуддям винним і оголошений в міжнародний розшук. У свій час було звернення до української сторони про затримання і передачу Міхеїла Саакашвілі в Грузії, і були передані матеріали порушених кримінальних справ... Крім того, слід нагадати, що ця людина неодноразово закликала повалити легітимно обраний уряд Грузії насильницьким шляхом. На тлі всього викладеного можливе призначення пана Саакашвілі з великою ймовірністю буде сприйнято в Тбілісі, як недружній і неприйнятний з боку стратегічного партнера крок", - заявив Шарашенідзе у спілкуванні з журналістами.

Посол також додав, що офіційний Київ вже проінформований про відношення Тбілісі до питання з призначенням Михайла Саакашвілі на топ-посаду.

"Ми бережемо нашу дружбу, і дуже сподіваюся, що, приймаючи рішення, стратегічний партнер візьме до уваги ставлення грузинської сторони до персони Саакашвілі та історії його злочинів у минулому, що підтверджується судовими постановами, які набули чинності", - резюмував грузинський дипломат.

Також є інформація про те, що Грузія відкликала свого посла з України через можливе призначення Саакашвілі в Кабмін, передає УНІАН.

За словами екс-глави Нацполіції Хатії Деканоїдзе, уряд Грузії практично вирішило оголосити дипломатичну війну Україні.

У той же час грузинські ЗМІ стверджують, що міністр закордонних справ Давид Залкаліані «був дуже засмучений» рішенням Зеленського.

Нагадаємо, що Саакашвілі отримає топ-посаду в Кабміні, Зеленський дав відмашку: «Вже в п'ятницю…».

Як повідомляла Politeka, в Україні, на відміну від Грузії, поки не знали, що таке жити без світла – Саакашвілі про енергетичну кризу.

Також Politeka писала, що Саакашвілі розповів, що насправді нищить країну.