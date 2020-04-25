Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко назвав катастрофу в Чорнобилі святом

Як передає Politeka.net, така дивна заява пролунала від нього в ефірі телеканалу НАШ. (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Слуга народу вважає, що День пам'яті - хорошим привід для того, щоб привітати ліквідаторів ЧАЕС з 34 річницею катастрофи.

"Користуючись нагодою, хотів би нагадати, що 26-го буде свято дуже великий, дуже важливий... це трагедія – Чорнобильська катастрофа. І хочу нагадати всім вам, про те, що... не забудьте привітати, подякувати, вклонитися всім людям, які багато-багато років захищали нас від цієї катастрофи", – зазначив він.

Але ведучий виправив народного обранця зазначивши, що Чорнобильська катастрофа все ж не свято.

"Тільки ж не свято, Чорнобильську катастрофу ми згадуємо зі сльозами на очах", – сказав він.

Раніше, в одному з інтерв'ю Микола Тищенко поділився своєю думкою про економічні проблеми в Україні

«У країні чорна діра – грошей немає. Ви цього не розумієте? Грошей немає…Все було вкрадено. Ну ми ж люди, ми ж українці…ну навіщо? Де взяти гроші, якщо їх немає? Ну де? Казна порожня. І тоді, якщо вона порожня, потрібно або зробити або підвищити податки або знайти і збирати податки там, де ми їх ніколи не збирали….або брати кредит», - поділився своїми думками Тищенко.

Нагадаємо, «Слуга народу» Тищенко став фігурантом кримінальної справи: мова йде про мільйони доларів.

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