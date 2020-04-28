Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що величезна кількість засуджених на довічний термін – це «стримані, розумні, інтелігентні, начитані люди»

Про це одіозний чиновник сказав в інтерв'ю одному з українських ЗМІ, додавши, що готовий брати таких на роботу, й одразу ж наразився на шквал критики в мережі.

Особливо яскраво на слова міністра відповів відомий телеведучий Костянтин Стогній на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Politeka.net.

Він звернувся до глави держави Володимира Зеленського з проханням:

«Пане президент, припиніть працевлаштовувати у владу ідіотів! Коли вони міняли собак на газ - це було якось кумедно. Але коли Міністр Юстиції, всупереч правоохоронним органам і судам, вважає «довічників» хорошими людьми, яким місце не в тюрмі, а серед нас, - це перебір», – пише Стогній.

За його словами, щоб це зрозуміти, міністру достатньо вивчити матеріали найгучніших кримінальних справ за участю «довічників». А щоб і зовсім полегшити Малюсьці завдання, автор відразу назвав кілька особливо відомих проваджень.

Зокрема, він згадав про серійного вбивцю Онопрієнка, на рахунку якого 52 житті українців і який убивав цілі сім'ї, не жаліючи навіть немовлят.

Згадав Стогній і про те, як вихідці з Кавказу в банному комплексі замучили до смерті трьох дівчат, насильно привезених з дискотеки.

«Якщо і цього мало - можу нагадати історію зі злодієм Мамукою, де людину ще живою розпилювали на частини», – додає журналіст.

Після такої підбірки Стогній цікавиться, ким же збирається Малюська працевлаштувати подібних персонажів: вчителями чи поліцейськими?

«Скажіть, за що вони так ненавидять нашу країну?», – закінчує публікацію риторичним запитанням телеведучий.

Публікація викликала величезний резонанс. Нею поділилися понад три тисячі користувачів, а коментарі залишили 570 осіб.

«Онопрієнка в раді зачекались, соціально близькі», «Це ж у нього ще й зарплата впевнено наближається до мільйона на місяць! І карантин не перешкода», «Здавалося б - ну все...ми вже там(( Глибоко... Але це тільки здавалося», «Нехай візьмуть собі водіями або за дітьми доглядати...», «Дуже хочу, щоб цей текст прочитав президент, а то складається враження, що він нічого не знає, не чує і не читає!», «Нехай візьме собі додому домробітницями. Або доглядальницями за дітьми Міністра Юстиції, буде наглядати, уроки робити. Без права виходу з квартири. Перевірити, так сказати, схему на собі, як відповідальні лікарі роблять, вакцини та антидоти перевіряють на собі. Слабо?», «Мало нам туберкульозників, добавлять мокрушників!», – пишуть люди.

Нагадаємо, міністра Малюську застали за дивним заняттям в офісі.

Також стало відомо, міністру Малюсьці дружина влаштувала прочуханку через шалену премію: «Де гроші?».

Також варто згадати, що скандальный міністр Зеленського розгнівав українців непристойною премією: "У мене сім'я...".