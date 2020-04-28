26 квітня президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди 22 рятувальникам, які брали участь у гасінні лісових пожеж в Чорнобилі і Житомирській області

Про це повідомили на сайті Офісу президента, пише Newsname. Церемонія викликала позитивні відгуки в мережі, поки у суспільній групі пожежників не стали з'ясовувати, кого нагороджував президент.

З'ясувалося, що серед людей, які отримали нагороди, чимало начальників і навіть кум глави ДСНС. У групі «Бойкот пожежних України» користувач Максим Пісарський висказав все, що думає з цього приводу.

"Хотілося б побачити прізвища цих героїв… цілих 22 героя! А чого не 23? Чого не 223, а не 1223? За якими критеріями обирали до нагороди – найвідважніших або ж “зручних”? А Чечоткін отримав медальку?", - написав пожежник.

Він задався питанням, чому нагороди «за рішучі дії» отримало начальство, включаючи главу ДСНС Києва генерала Андрія Ватоліна, заступника глави ДСНС в Київській області полковника Майстренка, а також заступника голови ОЦК у Київській області підполковника Сергія Гребенюка, а не ті, хто гасив Чорнобиль. У групі додали, що Ватолін є кумом керівника надзвичайної служби України Миколи Чечоткіна.

Під постом рятувальника розгорнулася бурхлива дискусія про те, за яким принципом вибиралися люди для нагородження.

«Іншим напевно грамоти дали, щоб було чим підтертися», «А зарплати підняти? і забезпечити спец одягом? слабо?», «Я не здивуюся, якщо це начальники нагороджені, а не прості хлопці бійці», «Все за старою схемою, пару чоловік, які дійсно брали участь, а решта це супер керівники», - пишуть учасники групи.

Нагадаємо, що дивну істоту помітили в небі напередодні вибуху в Чорнобилі: «піднялося над обрієм і...».

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