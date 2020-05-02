Народний депутат Андрій Холодов прокоментував негативну ситуацію, що склалася навколо київського ресторану "Велюр", який належить іншому обранцеві Миколі Тищенку

Днями з'ясувалося, що заклад Тищенка продовжувала працювати, незважаючи на обмеження через епідемію. При цьому сам нардеп заявив, що влаштував у ресторані штаб, де зустрічається зі своїми помічниками, з якими вони разом думають над тим, як зробити життя українців кращим.

Холодов поділився своєю думкою з приводу події у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук:

"Хотів би офіційно відреагувати на ситуацію, яка склалася з Миколою Тищенком і його рестораном "Велюр". Напевно, якщо справедливість одна на всіх, то Миколі Тищенкові слід було б заплатити не такі вже великі для нього гроші - 17 тисяч гривень - і публічно вибачитися перед колегами і народом України. Я чекаю, Коля, цього".

Також Холодов додав, що "карантин повинен бути однаковим для всіх. Несправедливість породжує недовіру до всіх, до партії та Президента".

Карантин должен быть одинаковым для всех. Несправедливость порождает недоверие ко всем, к партии и Президенту. И вызывает такие события, как в Черкассах. Gepostet von Андрій Холодов am Samstag, 2. Mai 2020

Раніше ми повідомляли, Холодов пред'явив нові докази корупції на Одеській митниці.

За його інформацією, ТОВ "Милагресс" через Одеську митницю завезло в Україну 1970 шт. велосипедів по $30,68 за штуку. У підсумку, було заплачено $19 344 податків і зборів. Але, за словами Холодова, вантаж повинен був бути оформлений за іншим митним кодом - вартістю $68,7 за штуку. Таким чином, митні платежі повинні були скласти $43 311. Як підсумок, бюджет недоотримав 650 тис. грн.

Нагадаємо, Холодів розкрив деталі змови на ринку тютюну в Україні: "буде гірше"

Як повідомляла Politeka, з'явилися кадри зі скандального "Велюру" Тищенко, українці в люті: "Показуха".