Філософ та історик Ігор Чубайс висловився про ставлення Володимира Путіна до України

За його словами, визнання президента РФ про те, що він вважає українців "братнім" народом викликає сумніви.

"От цікаво, якщо Путін каже, що Україна і Росія — братський народ, тоді що російські війська роблять у Донбасі, чому йде війна, а Крим став частиною РФ? Ми ж братський народ, на його думку. Я вже не кажу про те, що російська влада шалено «обурені української нахабством». На їх думку, Україна вже до того дійшла, що хоче говорити по-українськи, а не по-російськи", - зазначив Чубайс.

Крім того, він вказав на історичний момент, який втратив Путін зізнаючись у коханні Україні.

"Мене здивувала глибина пізнання історії нашим президентом, коли він посилався на XIV–XV століття. Але чомусь він забув сказати, що після того, як більшовики знищили УНР і зробили Україну радянською республікою, в Україні був Голодомор 1933–34 роки, в результаті якого 4 млн осіб загинули страшною смертю — від голоду", - зазначив він.



Він підкреслив, що про ці події президент РФ все ж забув згадати.

"Не було ні слова сказано, що після великої перемоги 1945 року, через рік-два по всьому Союзу був організований третій штучний голодомор, і він теж торкнувся. Знову загинули сотні тисяч людей. Ось така «братська» країна і «братський» народ", - зазначив він.

Відзначимо, що раніше Чубайс висловив занепокоєння тим, що керівництво Кремля наполегливо втручається в справи України, однак при цьому повністю ігнорує свої внутрішні проблеми.

Він упевнений, що Путін набагато більше стурбований захистом російськомовного населення в Україні, ніж проблемами очолюваної ним країни.