Колишній глава Генпрокуратури України Руслан Рябошапка заявив, що Володимиру Зеленському не вдалося б перемогти на президентських виборах без Андрія Богдана

Таку думку екс-генпрокурор озвучив в інтерв'ю Lb.ua.

Рябошапка заявив, що колишній глава Офісу президента Андрій Богдан «є архітектором перемоги на виборах» президента Зеленського і у нього було гарне бачення на перспективу.

«Якщо б не було Богдана, Зеленський не був би президентом», — сказав Рябошапка.

За його словами, чим менше ставало вплив Богдана, тим гіршою ставала ситуація з керованістю в державі.

«В офісі президента повинні бути люди, які мають широку перспективу і можуть думати не на два дні вперед, а хоча б на півроку-рік бачити перспективу. Стратегировать», — заявив екс-генпрокурор.

Зазначимо, таку заяву активно коментують у мережі.

«Без Бені і медійної підтримки олігархів лялька Бубочка ніколи не стала б президентом», «Зеленський - вірний продовжувач справи Порошенка», «Без Порошенка б не був президентом», «Рябошапка підтвердив, що Вова сам без поводиря - повний нуль», «Так, за словами самого Зе саме Богдан і умовив його балотуватися. Богдан хоч і токсичний людина, але явно значно розумніші Зеленського», «Про Богдана прав. Але ось ці його "одкровення" обиженки викликають огиду, тобто коли був генпрокурором його все влаштовувало, а коли вигнали з прибуткового місця і потекло», - пишуть в Інтернеті.

Нагадаємо, Зеленському світить відставка вже до кінця року, "слуги народу" ідуть з-під контролю.

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