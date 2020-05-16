Глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав терміни початку другого етапу ослаблення карантину в Україні

Про це він розповів на зустрічі з послами Великої сімки та головою представництва Європейського союзу в Україні, передає Politeka.net.

Переходити до зняття обмежень можна буде вже в кінці травня, коли в країні спостерігатиметься стабільна епідемічна ситуація. У разі нового спалаху епідемії плани опиняться під загрозою зриву.

«За його (Андрія Єрмака, – прим. ред) словами, зараз рівень захворюваності в країні помірний, 11 травня відбувся перший етап ослаблення карантинних заходів. Наступний етап заплановано на кінець травня, якщо епідемічна ситуація залишатиметься стабільною», – йдеться у повідомленні прес-служби ОП.

Раніше ми повідомляли про те, що ВООЗ закликала країни Європи готуватися до другої хвилі китайського вірусу. Про це заявив директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге.

За його словами, на нову хвилю варто очікувати восени. Більш того, вона буде ускладнена епідемією грипу і кору.

Клюге підкреслив, що хоча зараз 32 із 43 країн Європи послаблюють карантинні обмеження, пандемія зовсім не закінчена. Тому ослаблення подібних заходів потрібно проводити вкрай обережно.

Ми також писали про те, що Глава МОЗ Максим Степанов назвав прогнозовані дати ослаблення карантину. Зазначається, що у відомстві є чіткий алгоритм по повному зняттю карантину. Так, таких послаблень слід очікувати 22 травня, потім 1 червня, 11 червня і так далі.

Карантин буде припинений, якщо в країні складеться сприятлива епідеміологічна ситуація.

Степанов зазначив, що постанова Кабміну має бути ухвалена вже на наступному засіданні. Також у найближчі дні заплановано представлення процесу відкриття дитячих садків.

Нагадаємо, як на Майдані: новий бунт спалахнув у Києві, ніякий карантин не допоможе, кадри з місця.

Як повідомляла Politeka, ослаблення карантину вийшло з-під контролю, Ляшко різко звернувся до українців.

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