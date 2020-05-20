За рік президентства Володимир Зеленський почав демонструвати насторожуючу динаміку

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише відомий політолог Олександр Кочетков.

Аналізуючи прес-конференцію українського президента, він відзначив головний негатив, який побачив. За його словами Зеленський з людини, яка збиралася побороти корупцію й олігархат, перетворюється в політика по-українськи, намагаючись адаптуватися до системи.

Під цими змінами мається на увазі те, що глава держави вірить у грандіозні успіхи свого керівництва, ображається, що його титанічні зусилля недооцінюють, вважає своїх критиків особистими ворогами, як, наприклад, у критиці себе і свого оточення бачить змови і спецоперації ворогів, як це ВАЗ прозоро натякнув щодо «плівок Єрмака».

«Володимир Зеленський перестав був сонячним і неформальним. Ми його втрачаємо, ми вже його втратили! Він ще не перетворився, але перетворюється на слизького функціонера», – підкреслює автор. Колишній комік вчиться йти від незручних запитань і вивертатися. Наприклад, за його словами, «Андрій Єрмак, Сергій Шефір, Іван Баканов та інші подібні — це друзі по «Кварталу», яким він довіряє, а це, мовляв, зовсім інша справа».

Кочетков зазначає і той момент, що слова Зеленського про інвестиційний бум навівають тугу, адже в країні досі не ухвалений закон «Про ринок капіталу», без якого жоден інвестор сюди не зайде.

Ну і вишенька на торті – персональні випади в бік опонентів, що неприпустимо для президента. Наприклад, президент розкритикував мера Черкас Анатолія Бондаренка.

«Взагалі, тема місцевого самоврядування та місцевих виборів займає непропорційно багато критичної уваги президента. Він явно відчуває тут підступ і невідповідність серйозно заявленої ним тези, що сьогодні він переміг би на президентських виборів з результатом 75%. Він готовий підтримувати на виборах проти бунтівних мерів не тільки «Слуг», а кого завгодно, хоч функціонерів Віктора Януковича (вони ж теж люди!), хто погодиться йти під патронатом президента», – пише політолог.

Тому, впевнений експерт, сьогодні мерам необхідно організовуватися в сильну партію та відстоювати свої позиції на загальнонаціональному рівні. Більше того, така політсила – в інтересах самого президента:

«Вона, зокрема, не дасть йому скотитися в спроби похмурого тоталітаризму, що перекреслить не тільки вже згадані наміри про другий термін, але і перший підставить під загрозу», – підкреслив автор.

Нагадаємо, Зеленський порівняв себе з Порошенком і відмовився виносити обіцяний вирок.

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