У Кременчуці планують збільшити видатки на продуктові набори для родин загиблих захисників та компенсацію за пальне. Проєкт рішення виносять на сесію міської ради.

Грошова допомога в Полтавській області для родин загиблих захисників може зрости — у Кременчуці готують зміни до місцевої програми підтримки.

Про це йдеться в проєкті рішення Кременчуцької міської ради, який виносять на чергову сесію. Як повідомляє «Кременчуцька газета», документ передбачає збільшення видатків на продуктові набори для родин загиблих та на компенсацію за пальне.

Йдеться про внесення змін до чинного рішення міськради, що регулює підтримку сімей полеглих оборонців. Місто вже кілька років забезпечує ці родини продуктовими наборами, а також відшкодовує витрати на бензин чи дизельне пальне для поїздок.

Тепер ці дві статті видатків пропонують збільшити. Це означає, що родини загиблих зможуть отримувати більше продуктів або більший обсяг компенсації за пальне — точні суми стануть відомі після ухвалення рішення на сесії.

Продуктові набори та компенсація за пальне є частиною ширшої програми соціального захисту родин загиблих захисників, яка діє в Кременчуцькій громаді. Її фінансування здійснюється з місцевого бюджету.

Хто може отримати допомогу

На підтримку можуть розраховувати родини загиблих захисників, які проживають або зареєстровані в Кременчуцькій громаді. Для оформлення звертаються до місцевого управління соціального захисту населення чи ЦНАПу.

Що відомо про збільшення видатків

Проєкт рішення має бути розглянутий депутатами найближчим часом. Після ухвалення документ набуде чинності, і фінансування збільшать у межах поточного бюджетного року.

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