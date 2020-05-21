Український журналіст Андрій Пальчевський та чинний міський голова Києва Віталій Кличко - фаворити в боротьбі за посаду мера столиці

Про це повідомляє Politeka.net, посилаючись на результати соцопитування ГО "Центр суспільного розвитку " ІНТЕР-АКЦІЯ", проведеного в Києві з 13 по 17 травня 2020 року.

За результатами соціологічного дослідження, за чинного мера української столиці Віталія Кличка готові проголосувати 19,1% киян (серед тих, хто визначився, 23,9%); за журналіста-самовисуванця Андрія Пальчевського - 18,1% (серед тих, хто визначився - 22,6%).

Перша п'ятірка фаворитів у боротьбі за посаду мера Києва виглядає таким чином:

1. Віталій Кличко - 19,1%

2. Андрій Пальчевський (самовисуванець) - 18,1%

3. Микола Томенко ("Рідна країна") — 9%

4. Сергій Притула ("Голос") - 5,4%

5. Андрій Білецький ("Національний корпус") - 4,6%.

Як відзначають експерти, Андрій Пальчевський та Віталій Кличко, як два фаворита, зрівнялися у заочній боротьбі.

"Показник Віталія Кличка впав аж на 5%. Зате результат Андрій Пальчевського стабільно зростає. Він додав 5% голосів з 13% до 18%. Тобто, зараз можемо констатувати, що він майже зрівнявся з Кличком в такий заочній боротьбі", - зазначив експерт Юрій Лагутов, озвучуючи результати свіжого соцопитування.

Аналітики також спробували пояснити феномен швидкого падіння рейтингу чинного мера Віталія Кличка.

"Рейтинг Кличка (впав - ред.) - досить прогнозовано. Його рейтинг почав падати, рівень довіри до нього... Кличко під час епідемії вірусу біг попереду паровоза. Він намагався здаватися ще більш жорстким, ніж Кабінет міністрів", - стверджує соціолог Микола Спірідонов і додав, що обвал рейтингу могли спровокувати щоденні брифінги, на яких Кличко намагався піаритися.

"До виборів залишається п'ять місяців і позиції діючого мера досить хиткі. У спину йому дихає самовисуванець Андрій Пальчевський, і відстає на неповних 2%. По суті, Пальчевський вже зрівнявся з Кличком, і він має позитивну динаміку, оскільки не вбирає в себе негатив, не проводить брифінги. Навпаки, створює імідж людини більш позитивного, поінформованого в питаннях медицини", - впевнено додав в ефірі Спірідонов, коментуючи свіжі результати соцопитування.

Експерти також зійшлися на думці, що падіння рейтингу «Слуги народу» негативно позначилося на рейтингах потенційних кандидатів від президентської партії, тому Олександр Ткаченко та Микола Тищенко навіть не потрапили в п'ятірку лідерів у боротьбі за посаду мера Києва.

Раніше ми розповідали, що Андрій Пальчевський розніс Зеленського через слова про другий президентський термін.

Пальчевський впевнений, що главі держави Володимиру Зеленському надають неправдиву інформацію про його особистому рейтингу серед українців.

«Він же приходить і каже: «У мене 40 або 50% відсотків підтримки населення». Ну далі усі ми поринаємо з вами в ступор. Ми прекрасно знаємо, що у нього немає 10% підтримки населення, а йому хтось приносить цю дурість, і, природно, тут же хочеться на другий термін. Я думаю, що після заяви, що він піде на другий термін, половина від тих, хто вірив у нього, відклеїться. Це абсолютно ясно», - заявив журналіст.

Журналіст Пальчевський не сумнівається, що команда Зеленського зараз робить все, щоб утримати владу.

Нагадаємо, Пальчевський попередив про прийдешню катастрофу: «Україна, мабуть, не зможе існувати».

Як повідомляла Politeka, Пальчевський попередив Зеленського про розплату за провал Шмигаля: "Думають, що їх не посадять".

Також Politeka писала, що у Зеленського виникли серйозні проблеми, Пальчевський видав подробиці: "Він з ними не впорається".