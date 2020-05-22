Новоявлений батько Олег Ляшко поділився нещастям, яке сталося у їхній сім'ї

Лідер «Радикальної партії» і його дружина Росіта вдруге стали батьками 16 травня. Втім, як з'ясувалося, народження їх сина затьмарив сумний випадок з однією з численних собак пари: ротвейлер на прізвисько Іджі серйозно пошкодила лапу, в результаті чого їй довелося накладати гіпс.

Як повідомляє Politeka.net, про це Ляшко розповів на своїй сторінці в Фейсбук.

«Іджі ще 2 тижні носити гіпс((( Бережіть своїх близьких!», - написав політик.

Свій пост він супроводив фотографією собаки з забинтованою лапою. Пес лежить на землі з сумним виразом морди.

Українці поспівчували собаці політика.

«Собака вірний друг, ніколи не зрадить», «Так боляче дивитися...яка причина? Або така ж як і в людей...нестача вітамінів...вік...», «Швидкого одужання красуні і вам терпіння вони ж як члени сім'ї», - пишуть люди.

Зазначимо, що Ляшко – великий любитель собак. У минулому році у нього одночасно жили 17 псів.

Крім того, в День вишиванки політик поділився зворушливим постом. На опублікованій фотографії Ляшко постав у традиційному українському вбранні. В руках він тримав маленьку вишиванку, натякаючи на те, що її зможе носити його новонароджений син, коли трохи підросте.

«Козацькому роду нема переводу!», - написав політик.

В коментарях до цього посту українці розкрили ім'я новонародженого сина Ляшко. Як з'ясувалося, батьки вирішили назвати його Олександр, про що політик заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

Нагадаємо, 47-річний Олег Ляшко похвалився народженням сина: "З новим членом Радикальної партії".

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